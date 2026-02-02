Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi inşaatı devam ediyor

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı tamamlanan Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesindeki Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yeniden hizmete kazandırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireylerin güvenli, modern ve nitelikli şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla sosyal hizmet yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesindeki Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yeniden yapım çalışmaları hızla ilerliyor.

3 ayrı hizmet birimiyle destek verilecek

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi kompleksi; Gündüzlü Bakım Merkezi, Aktif Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere üç ana birimden oluşacak. Yeni yapı, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve Alzheimer gibi hastalıkları bulunan, günlük yaşamını ev ortamında sürdürmekte zorlanan yaş almış vatandaşlara kadar geniş bir kesime yönelik kapsamlı hizmetler sunacak.

Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal, psikolojik ve sağlık temelli destek hizmetleri, günlük yaşam faaliyetlerine yardım, rehberlik ve mesleki danışmanlık sağlayacak. Sürekli ve yatılı bakım hizmeti verecek 80 kişi kapasiteli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ise beslenme uzmanı, doktor, hemşire, psikolog ve fizyoterapi birimleri, müşahede alanları, geçici muhafaza odası yer alacak.

Yapım çalışmaları 5 etapta sürüyor

Proje kapsamında A, B ve C bloklarda inşaat çalışmaları planlanan etaplar doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Yapıların önemli bir bölümünde zemin kat seviyesine ulaşılırken, diğer bloklarda da bu aşamaya yönelik imalatlar kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Aynı zamanda bodrum katlara ilişkin yapısal çalışmalar ile su yalıtımı ve çevre düzenlemelerine yönelik uygulamalar eş zamanlı olarak yürütülüyor. Projede tüm imalatlar, belirlenen iş programı doğrultusunda koordineli ve hızlı bir şekilde ilerliyor.

Büyükşehir Kente Huzurevleri Kazandırıyor

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevini törenle hizmete açtı.

Ayrıca Ula Belediyesi ile Demirtaş Mahallesinde yer alan binanın huzurevi olarak hizmet vermesi amacıyla 'Taşınmaz/Bina (Huzurevi) Tahsis ve İşletme Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında, binanın bakım, onarım ve işletmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. Yeni huzurevinin, Muğla genelinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet ağını güçlendirmesi ve Ula ilçesindeki yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

Başkan Aras: "Yaş almış büyüklerimiz için sosyal hizmetlerimizi güçlendiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yaş almış büyüklerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, sosyal yaşamdan kopmadan, çağdaş ve nitelikli şartlarda hayatlarını sürdürebilecekleri alanları artırmayı önemsiyoruz. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni daha güçlü ve modern bir anlayışla yeniden kentimize kazandırıyoruz. Bununla birlikte Ula ilçemizde de yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yeni bir huzurevini hayata geçiriyoruz. Bu projeler yalnızca yapılar değil; büyüklerimizin sosyal hayata katılabildiği, sağlık ve bakım hizmetlerine kolayca erişebildiği, kendilerini güvende hissettikleri yaşam alanlarıdır. Muğla genelinde yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya, sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA