Muğla\'da Zerdaçal ve Zencefil Üretimi Artıyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından TAB Projeleri (Tıbbi Aromatik Bitkiler) çerçevesinde 'Zerdaçal ve Zencefil Üretimini Geliştirilmesi' çalışmaları devam ediyor. Her yıl üreticilere yüzde 75 hibeli Zerdeçal ve Zencefil yumrusu dağıtımı yapılıyor.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen 'Zerdeçal ve Zencefil Üretiminin Arttırılması Projeleri' çerçevesinde yüzde 75 hibeli 2020 yılında 140 kg, 2021 yılında 135 kg, 2022 yılında 495 kg, 2023 yılında 300 kg ve 2024 yılında ise 500 kg zerdeçal ve zencefil yumrusu dağıtımı yapıldı.
Muğla'da 2023 yılı itibariyle yaklaşık olarak yılda 20 ton zerdeçal ve 5 ton zencefil üretiliyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülen projeler ile artan üretim miktarının özel sektörün önünü açtığını ve Zerdeçal ithalatına gerek kalmaksızın tüm Türkiye'ye yetecek düzeyde üretim gerçekleştiğini açıkladı.
Zerdeçal ve Zencefil yetiştiriciliğinde bilimsel metotlar esas alınarak doku kültürü ile üretime başlanacak olup, yüksek verim getiren bu yöntemle üretim çalışmalarımız ivmelenerek devam etmektedir.
Zerdeçal faydaları
Zerdeçal ürünü, güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Eklem ağrılarını azaltmaya yardım eder. Bağışıklığı güçlendirir, akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını yatıştırabilir. Kanserli hücrelerin yayılmasını önleme için yardımcıdır, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirip toksinlerden arındırır, kalp sağlığını destekler ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Zencefil faydaları
Sindirim sürecini hızlandırır, bağışıklığı artırır, mide bulantısına iyi gelir, zencefilin kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardım eder, kolesterolü kontrol altına almayı kolaylaştırır, anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuna iyi gelir. Kalp hastalıkları riskini azaltır mide ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlığı önler, bağırsak hareketlerini iyileştirip, ishal ve kabızlığı geçirebilir. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Muğla'da Zerdaçal ve Zencefil Üretimi Artıyor - Son Dakika
İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
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