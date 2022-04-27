Muğla Gastronomi buluşmasının ilk yapıldı - Son Dakika

Değişik birçok medeniyete ev sahipliği yapan Muğla'nın mutfak kültürünün tanıtımı için Muğla Gastronomi Buluşmasının ilki gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde çok sayıda akademisyen, oda, dernek ve STK temsilcisinin katıldığı Muğla Gastronomi Buluşmasından 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftasında yapılacak faaliyetler ele alındı.

Vali Orhan Tavlı, yapılan alt yapı üst yapı ve tanıtım çalışmalarıyla Muğla'nın dört mevsim turizm hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve turizm çeşitliliğinde ülkemizin en önde gelen şehri olduğunu belirtti. Vali Tavlı, günümüzde deniz-kum-güneş gibi klasik tatil anlayışının yanında bir şehrin mutfak kültürünü tanımak, tarihi dokusunu keşfetmek ve şehir ile bütünleşen mutfak unsurlarını deneyimleme gibi nedenlerle gastronomi turizminin, doğa turizmi, spor turizmi, yat turizmi, eko turizm ve agro turizm gibi alternatif turizm çeşitleriyle birlikte daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Doğasıyla ve iklimiyle, bolluğun ve bereketin coğrafyası olan Muğla'nın asırlık tariflerden oluşan zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı her tarifin içinde nice güzel tat lezzet ve aromanın yanında geçmişin izlerini taşıyan hikayeleri de barındırdığını, güçlü toplum yapısının zemininde büyük sofraları, paylaşmayı ve dayanışmayı bir yaşam biçimi olarak öğütleyen geleneksel mutfak kültürümüzün olduğunu söyledi.

Türk kültüründe yemeğin karın doyurmanın çok ötesinde bir anlamı olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, aşında tuz ve şeker kadar duygu ve kültür de olan Muğla Mutfağının aynı zamanda eşsiz bir şifa kaynağı olduğunu belirtti.

Her bölgesi buram buram tarih kokan, antik çağlardan bu yana Leleg, Karia, Likya, Roma, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı'ya kadar bir çok kadim medeniyetin izlerini taşıyan Muğla mutfağının olağanüstü zenginlikte olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, bugüne kadar Muğla mutfağını tanıtarak bu zenginliği ortaya koymak için yapılan çalışmaların daha ileriye taşınacağını, bu çalışmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla Muğla Gastronomi Buluşmalarının düzenlendiğini, ortak akıl ve kolektif hareketle yapılacak çalışmalarla turizmin yükselen yıldızı Muğla'nın Gastronomi alanında da hak ettiği yere geleceğini ifade etti.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftasında yapılacak faaliyetlerin ve Muğla gastronomisinin hak ettiği yere ulaşması için yapılacak çalışmaların bir çatı altında koordinasyon içinde yapılmasının kararlaştırıldığı Türk Mutfağı Hazırlık Toplantısı ve Muğla gastronomi buluşmalarının ilkinde katılımcılar önerilerini sundu. - MUĞLA