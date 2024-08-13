Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında öğrencilerin mezun oldukları meslek alanında çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında mezun öğrencilere cep harçlığı verilecek.

13.08.2024 15:14
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında mesleki eğitimin desteklenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde öğrencilerin mezun oldukları meslek alanında çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesi amacıyla 'Mesleki Eğitimin Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Protokol ile işbaşı eğitim programına katılan Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Gemi Yapımı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarından mezun öğrenciler 850,11 TL cep harçlığı alarak iş hayatına kazandırılacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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