Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 38, ithalat ise yüzde 50,9 arttı.

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Verilen bilgiye göre Denizli ilinde, ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,0 artarak 422 milyon 208 bin dolar, ithalat ise yüzde 50,9 artarak 192 milyon 299 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 10. il olurken ithalatta da 16. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,49 ile 411 milyon 619 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,85 ile 7 milyon 812 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,64 ile 2 milyon 690 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 94,35 ile 181 milyon 435 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,69 ile 9 milyon 9 bin dolar; su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,95 ile 1 milyon 824 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Aralık ayında Denizli'den en fazla ihracat Birleşik Krallık'a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 51 milyon 312 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 45 milyon 438 bin dolar ile ABD ve 34 milyon 747 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Özbekistan oldu

2021 yılı Aralık ayında Denizli'ye en fazla ithalat Özbekistan'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 23 milyon 638 bin dolar olarak gerçekleşti. Özbekistan'ı sırasıyla 23 milyon 257 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 20 milyon 672 bin dolar ile Kazakistan izledi. - DENİZLİ