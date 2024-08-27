Muğla'nın yöresel ürünleri dünya pazarlarına açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın yöresel ürünleri dünya pazarlarına açılıyor

Muğla\'nın yöresel ürünleri dünya pazarlarına açılıyor

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen 'Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli: Muğla' projesi kapsamında, Muğla'nın yöresel ürünleri yeni bir ticaret modeli ile dünya pazarlarına açılacak. Proje kapsamında kooperatifleşme çalışmaları, markalaşma, e-ticaret ve reklam çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Muğla'da modern Muğla mimarisiyle tasarlanmış satış noktaları oluşturulacak.

27.08.2024 17:37
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Muğla'nın yöresel ürünleri, yeni bir ticaret modeli ile dünya pazarlarına açılacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli; Muğla' projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen 'Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli: Muğla' projesi kapsamında; kooperatifleşme çalışmaları ile üreticilerin güç birliği yapmasının sağlanması, markanın ismi ve tasarımının belirlenmesi, kooperatifler, birlikler ve üreticilere markalaşma konusunda eğitim verilmesi, üreticilere e-ticaret konusunda bilgi ve beceri kazandırılması, markaya ait internet sitesi kurulması ve reklam çalışmaları yapılması (TV ve internet odaklı kısa reklam videoları oluşturulacak), belirlenen karayolu güzergahlarına ve şehir merkezlerine totem, billboard ve afişlerin konumlandırılması, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerimizde toplam 3 noktada modern Muğla mimarisiyle tasarlanacak ve oluşturulan 'Muğla' markasının adı ile satış noktalarının oluşturulması planlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, protokol imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, "Yerel ürünlerimizin katma değerini artırmaya yönelik markalaşma ve özellikle de örgütlenme faaliyetlerini içeren proje, yeni bir ticaret modelini öngörmesi açısından çok önemsediğimiz bir hamle olacak. Özellikle turizm güzergahları üzerinde oluşturacağımız satış yerleri ve e-ticaret kanalıyla üreticilerimize yeni Pazar imkanları sağlamayı hedefliyoruz. Bu yeni ticaret modeli ile Muğla'nın yerel ürünleri, gıda sektöründe çok daha profesyonel bir şekilde temsil edilecek ve güvenilir gıda kategorisinde yerini alacak. Projemizin Muğla üreticisine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık imza töreni öncesinde yaptığı açıklamasında; "Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselmek, sürdürülebilir üretim modelleri oluşturmak ve tarımsal potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle projemizin ilimize, çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçmesinde emeği bulun kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin tüm aşamaları planlandı

Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli: Muğla Projesi ile Muğla il genelindeki başta arıcılar ve toprak havuzda balık üretimi yapan yetiştiriciler olmak üzere tüm üreticilerin ürettiği tarım ürünleri, ismi ve logosu ortak akılla belirlenecek bir 'Muğla' markası adı altında kooperatifler eliyle pazara sunulacak. Satış kanallarının çeşitlendirilmesini içeren proje, aynı zamanda kooperatifleşme çalışmalarının desteklenmesini de sağlayacak. Muğla genelindeki kooperatif ve birliklere, proje kapsamında markalaşma, e-ticaret, satış ve pazarlama konularında eğitimler verilecek. Belirlenen 'Muğla' markasına ait bir internet sitesi kurularak, ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtımı yapılacak.

'Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli: Muğla' projesinin protokol imza töreni Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık öncülüğünde gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin imza törenine İl Müdürü Barış Saylak'ın yanı sıra Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Köy-Koop Başkanı Eray Çiçek, Muğla Or-Koop Birliği Başkanı Ahmet Çetiner, Muğla Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği adına Burak Bolel ve Fethiye Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'nın yöresel ürünleri dünya pazarlarına açılıyor - Son Dakika

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