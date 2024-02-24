Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Tarım Kredi Marketi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Tarım Kredi Marketi Açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde Tarım Kredi Marketi Açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Türkiye Tarım Kredi marketi Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi yanında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, hizmet noktasının araştırmacılar ve öğrenciler için önemli olduğunu belirtti. Açılışa, üniversite yöneticileri, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yetkilileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

24.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Türkiye Tarım Kredi marketi Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi yanında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Yerleşkemizde böyle bir hizmet noktasının var olması, araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin çalışmalarına uzun süre ara vermek zorunda kalmadan hizmete ulaşabilmeleri için önemli olduğu kadar, yerleşkemizde konaklayan öğrencilerimiz ve mesai arkadaşlarımız için de kampüsten ayrılmak zorunda kalmadan hizmete erişebilmeleri açısından önemliydi. Tabi önemli ama yeterli değil. Kampüsümüzde nice hizmetin sağlanabilmesini ümit ediyorum. Yerleşkemizin farklı noktalarında bu tür hizmet alanları inşa etmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimiz ve mesai arkadaşlarımız için hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Rektör Kaçar'ın açılış konuşmasının ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın okuduğu dua sonrasında kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılışa, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Aydın Bölge Müdürü Alper Kandoğan ile Aydın-Muğla Bölge Yöneticisi Eda Tunca, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, Mimarlık Dekanı Prof. Dr. Burak Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcıları Öğretim Görevlisi Kemal Yüce Kutucuoğlu ve Haşim Koç, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kurşad Erişti, Basın Halkla İlişiler ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bulut Tanyeri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Muğla, Tarım, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Tarım Kredi Marketi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:10:48. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Tarım Kredi Marketi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement