Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde Tarım Kredi Marketi Açıldı

Ekonomi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Türkiye Tarım Kredi marketi Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi yanında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Yerleşkemizde böyle bir hizmet noktasının var olması, araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin çalışmalarına uzun süre ara vermek zorunda kalmadan hizmete ulaşabilmeleri için önemli olduğu kadar, yerleşkemizde konaklayan öğrencilerimiz ve mesai arkadaşlarımız için de kampüsten ayrılmak zorunda kalmadan hizmete erişebilmeleri açısından önemliydi. Tabi önemli ama yeterli değil. Kampüsümüzde nice hizmetin sağlanabilmesini ümit ediyorum. Yerleşkemizin farklı noktalarında bu tür hizmet alanları inşa etmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimiz ve mesai arkadaşlarımız için hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Rektör Kaçar'ın açılış konuşmasının ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın okuduğu dua sonrasında kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılışa, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Aydın Bölge Müdürü Alper Kandoğan ile Aydın-Muğla Bölge Yöneticisi Eda Tunca, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, Mimarlık Dekanı Prof. Dr. Burak Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcıları Öğretim Görevlisi Kemal Yüce Kutucuoğlu ve Haşim Koç, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kurşad Erişti, Basın Halkla İlişiler ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bulut Tanyeri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA