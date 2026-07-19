Muğla, Su Ürünleri İhracatında Öncü - Son Dakika
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Muğla, Su Ürünleri İhracatında Öncü

Muğla, Su Ürünleri İhracatında Öncü
19.07.2026 13:57
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Muğla, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının %35'ini karşılayarak Ege ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 35'lik diliminin karşılandığı Muğla, Ege Bölgesi ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk altı ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 949 milyon dolara taşıdığını acıkmadı.

Ege Bölgesi Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yarısını, Muğla ise Türkiye'nin yüzde 35'lik dilimini karşılıyor. Muğla'da 2025 yılında 745 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, 170 bin bin ton su ürünleri üretiminin 85 bin tonu ihracat edildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2025 yılında 4,04 milyar dolarlık ihracata ulaştığını açıklayarak, "Birliğimiz ise 1,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye toplam ihracatının yaklaşık yüzde 45,5'ini tek başına gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk altı ayına baktığımızda da bu güçlü performansın devam ettiğini görüyoruz. Türkiye genelinde sektörümüz 1 milyar 904 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Birliğimiz yüzde 16 artışla 949 milyon dolar ihracata ulaştı. Böylece ülkemiz sektör ihracatının yarısı yine Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi." dedi.

Türkiye geneli su ürünleri ihracatı yükselişini sürdürdü

Türkiye geneli su ürünleri ihracatının ihracat birim fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 14 artarak 1 milyar 110 milyon dolara ulaştığını söyleyen Başkan Demir, "Yumurta sektörümüz, kota artışı ve kuş gribi kaynaklı ihracatta yaşanan kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yüzde 70 artışla 287 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Buna karşılık kanatlı eti ihracatı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yüzde 41 azalarak 200 milyon dolara, süt ve süt ürünleri ihracatı ise artan maliyetler nedeniyle dünya fiyatları ile rekabet şansımız azaldığından yüzde 19 düşüşle 153 milyon dolara geriledi. Bal ihracatımız da yüzde 5 düşüşle 15 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Başkan Demir, Türkiye genelinde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2026 yılı ihracat hedefinin 4,3 milyar dolar, 2030 hedefinin ise 5 milyar dolar olduğunu söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, İhracat, Finans, Muğla, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla, Su Ürünleri İhracatında Öncü - Son Dakika

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