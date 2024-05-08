Ege Bölgesi, Türkiye ihracatına 14 milyar 284 milyon dolarlık katkı sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Bölgesi, Türkiye ihracatına 14 milyar 284 milyon dolarlık katkı sağladı

Ege Bölgesi, Türkiye ihracatına 14 milyar 284 milyon dolarlık katkı sağladı

Muğla, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye ihracatına 415 milyon dolarlık katkı sağlayarak Ege Bölgesi illeri arasında en çok artış gösteren ikinci il oldu. Su ürünleri sektörü, Muğla'nın ihracatının büyük bir kısmını oluştururken, Rusya, Yunanistan ve ABD en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.

08.05.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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Türkiye, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 82 milyar 873 milyon dolar ihracat yaparken, Ege Bölgesi, Türkiye ihracatına 14 milyar 284 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi'nin 2024 yılının ilk dört aylık döneminde ihracatı 2023 yılının aynı zaman diliminde yüzde 3 artış gösterdi. Egeli ihracatçılar, Türkiye ihracatının yüzde 17,23'ünü gerçekleştirdi.

Su ürünleri sektörünün ihracatından yüzde 70'ten fazla pay aldığı Muğla, 2024 yılında ihracat artışını sürdürmeyi başardı. 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 368 milyon dolar ihracat yapan Muğla, 2024 yılının dört aylık döneminde ihracatını yüzde 13'lük gelişimle 415 milyon dolar şeklinde kayda aldı. Muğla, 2024 yılının Ocak - Nisan döneminde Ege Bölgesi illeri arasında ihracatını en çok artıran ikinci il olmayı başardı.

Rusya bir, Yunanistan iki, ABD üçüncü sırada

Muğla'dan yapılan her 100 dolarlık ihracatın 72 dolarına imza atan su ürünleri sektörü, 261 milyon dolar döviz getirisine imza attı. Madencilik sektörü 40,4 milyon dolarlık ihracat yaparken, yaş meyve sebze sektörü 16 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Rusya Federasyonu 51,6 milyon dolarlık ihracatla Muğla'nın ihracat yaptığı ülkeler listesinde zirvedeki yerini korurken, Muğla'dan Yunanistan'a 42,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı ve Yunanistan zirve ortağı oldu. ABD bu iki ülkeyi 32 milyon dolarlık ihracatla izledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi, Türkiye ihracatına 14 milyar 284 milyon dolarlık katkı sağladı - Son Dakika

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