Muğla Valisi Akbıyık başkanlığında Seydikemer Süt OSB toplantısında altyapı ele alındı - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık başkanlığında Seydikemer Süt OSB toplantısında altyapı ele alındı

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Muğla Valisi Akbıyık başkanlığında Seydikemer Süt OSB toplantısında altyapı ele alındı
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Seydikemer Süt OSB Yönetim Kurulu, Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında toplandı ve altyapı ile parselasyon süreçleri ele alındı. FTSO Başkanı Kemal Hıra da kurul ve heyet üyeliğine dahil oldu; Akbıyık yatırımın Muğla ekonomisi için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgenin altyapı çalışmaları ve parselasyon süreçleri ele alındı.

Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgedeki altyapı çalışmaları, parselasyon süreçleri, süt üretimi ve hayvancılık başta olmak üzere ilçenin tarımsal kalkınmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

Öte yandan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kemal Hıra, Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyeliğine dahil oldu. Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, kamu kurumları ve meslek odalarının iş birliğiyle hayata geçirilen yatırımın bölge üreticileri ve Muğla ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA
Muğla Valiliğiİdris AkbıyıkYerel YönetimSeydikemerEkonomiGüncelMuğlaOSBSon Dakika

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