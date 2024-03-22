Muğla\'ya 21 yılda 27 Milyar 843 Milyon TL değerinde 127 tesis inşa edildi

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı 21 yılda Muğla yatırımlarını açıkladı. Muğla'ya 27 Milyar 843 Milyon TL değerinde 127 tesis inşa edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 127 adet Tesis ile 27 Milyar 843 Milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, "Muğla'da son 21 yılda 8 baraj ve 8 gölet inşa ettik ve böylece 483 milyon m su depolama hacmine ulaştık. Muğla'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 5 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 58 bin 410 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan son 21 yılda tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile yaklaşık 780 bin 338 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 14,66 milyon m içmesuyu temin ediyoruz. Muğla'nın taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 73 adet taşkın koruma tesisi ile Muğla şehir merkezi, 80 adet yerleşim yeri ve 36 bin 417 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 15 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz. 21 yılda 10 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 945,89 GWh enerji üretimi sağlandı. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 331 bin 194 hanenin enerji ihtiyacını Muğla ilinde kurulu olan HES'lerle karşılanıyor" denildi. - MUĞLA