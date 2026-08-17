Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Düşüşte - Son Dakika
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Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Düşüşte

Muğla\'ya Yabancı Turist Girişi Düşüşte
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2026'nın ilk 7 ayında Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı %7 azalarak 1.7 milyona düştü.

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya, 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde gelen turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş yaşandı. Geçen yıl 7 aylık dönemde Muğla'ya 1 milyon 827 bin 840 yabancı turist girişi olurken, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 701 bin 756 yabancı turist girişi oldu. En fazla düşüş yaşanan ülkeler arasında ise 1 milyon 827 bin 840 kişi ile İngiltere ilk sırada yer aldı.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezleri bulunan, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'ya, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde ziyaret eden yabancı turist sayısı 1 milyon 701 bin 756 kişi oldu.

Bin 480 kilometre ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da deniz, kum ve güneş turizminin yanında kültür, spor, traking ve sağlık turizmi de yer alıyor. Zengin tarihi kalıntılara ve arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapan Muğla, önemli ören yerleri ile de kültür turizminin önemli noktalarından birisini oluşturuyor.

Geçen yıl Ocak-Temmuz aylarında gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 827 bin 840 kişi olurken, 2026 yılının aynı döneminde 1 milyon 701 bin 756 kişiye düştü. 7 ayda bir önceki yıla göre yüzde 7'lik düşüş ile 120 bin 084 kayıp yaşandı. Muğla'ya gelen yabancı turistler içinde ilk sırayı 663 bin 973 kişi ile İngiltere, ikinci sırada Rusya Federasyonu 200 bin 336, üçüncü sırada Polonya 157 bin 784 ve dördüncü ülke de 100 bin 963 kişi ile Almanya oldu.

İngiliz pazarında 7 ayda 120 bin kayıp

İngiltere'den 2025 yılının aynı dönemine göre 7 ayda 135 bin 287 turist girişi azaldı. Geçen yıl Ocak-Temmuz aylarında Muğla'ya 799 bin 260 İngiliz turist girişi olurken, bu yıl bu rakam 663 bin 973'te kaldı. İngiltere'deki düşüşe paralel olarak Belçika, Bulgaristan, Fransa, Kazakistan ve Ukrayna gibi ülkelerden geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 22 bin artış yaşandı.

1 milyon 371 bin 304 kişi havalimanlarından giriş yaptı

Türkiye'de İstanbul'dan sonra 2 uluslararası havalimanına sahip tek ile olan Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 1 milyon 372 bini havalimanlarını tercih etti. Buna göre, Dalaman Havalimanından 877 bin 731, Milas-Bodrum Havalimanından 493 bin 673 kişi giriş yaptı. 330 bin 452 yabancı turist ise Muğla'daki 10 deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, turist, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Düşüşte - Son Dakika

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