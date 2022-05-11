Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak protokol - Son Dakika
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Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak protokol

11.05.2022 14:56
Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak protokol

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ile Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Kaykı tarafından Ticaret Borsası bünyesinde bulunan Duyusal Analiz Laboratuvarına yönelik protokol yenilendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ile Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Kaykı tarafından Ticaret Borsası bünyesinde bulunan Duyusal Analiz Laboratuvarına yönelik protokol yenilendi.

Memecik Zeytinyağının AB Coğrafi İşaret alması ile dünyada önemli bir yere gelen Muğla Zeytinyağının kalitesini artırmaya yönelik yapılan protokolle, mevzuatta var olan fiziksel, kimyasal ve analizlerle tespit edilemeyen kalıntılar, bu laboratuvarla belirlenecek.

"Son derece önemli bir merkez"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, "Zeytinyağı üretimi sırasında zeytinin hatalı taşınması, hasat ile sıkım işlemi sırasında uzunca bekletilmesi, uygun olmayan depolama şartları, elde edilen yağın depolama sırasında hava ile temas ettirilmesi veya tortunun zamanında alınmaması gibi uygulamalar zeytinyağının kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu merkez sayesinde zeytinyağımızın kalitesini en üst seviyede tutabileceğiz" dedi.

Başkan Gürün, "Bu protokolün önemi 10 yıl sonra ortaya çıkacak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Tadım laboratuvarının gelişimi Türkiye'de örnek bir çalışma olacak. Özellikle Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan Memecik Zeytinimiz için çok önemli. 4 yıllık protokolümüzü yeniliyoruz. Katkısı olan borsamıza, kooperatif ve derneğimize çok teşekkür ediyorum. Bu basit bir protokol değil. 10 sene sonra bu protokolü hatırlayacağınıza eminim" dedi.

"Muğla zeytinyağı büyük gelişim gösterdi"

Zeytin Dostu Derneği Kurucu Başkanı Atilla Totoş ise, "Muğla'nın zeytinyağı büyük bir gelişim gösterdi. Uluslararası yarışmalarda ödül alan zeytinyağı sayımız çok arttı. Dünyadaki tadımcılar Memecik Zeytinyağını artık çok iyi biliyorlar. Tattıklarında 'bu memecik zeytinyağı değil mi' diyorlar. Bu değişimin başlatılmasında büyük emeği olan Osman Başkanıma minnettarım" diye konuştu.

Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Kaykı da, "Zeytin Dostu Derneği olarak zeytinin tarladan soframıza kadar gelen sürecinde üreticilerimizi bilinçlendirmek adına bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Duyusal analiz laboratuvarı Türkiye'de örnektir" diye ifade etti.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ise, "Muğla'da zeytinciliğin daha ileri taşınması için borsa olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. - MUĞLA

Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak protokol
Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak protokol

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Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak protokol - Son Dakika


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