Mühendisler 14 Haziran'da Miting Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Mühendisler 14 Haziran'da Miting Yapacak

Mühendisler 14 Haziran\'da Miting Yapacak
04.06.2025 08:58
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Mühendis TEK-SEN, sorunlarını dile getirmek için 14 Haziran'da Ankara'da miting düzenleyecek.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu sektöründe çalışan mühendis ve teknik personelin yıllardır biriken sorunları, düşük ücret politikaları, mesleki saygınlık kaybına ve talep edilen Meslek Kanunu'na dikkat çekmek amacıyla 14 Haziran günü miting gerçekleştirecek.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu sektöründe istihdam edilen mühendisler ve teknik hizmet çalışanlarının yıllardır biriken sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 14 Haziran Cumartesi günü Ankara Anıtpark'ta miting düzenleyecek.

Meslek Kanunu, düşük ücret politikaları, mesleki itibarsızlık ve güvencesiz çalışma koşullarına tepki göstermek ve bu sorunları gündeme getirmek amacıyla bir araya gelecek olan sendika üyeleri, Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler ve Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy önderliğinde, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için alanlarda olacak.

Mitingde 'liyakat', 'meslek kanunu', 'adalet', 'maaş' ve 'beyin göçü' gibi temel talepler farklı sembollerle vurgulanacak. Miting, sendikanın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak geniş kitlelere ulaşacak.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "Dev tak köprüden ve bayraklı yoldan geçerek miting alanına giriş yapılacak. Miting alanında, kamu mühendisleri ile teknik personelin; düşük ücret politikalarının, mesleki saygınlık kaybının ve yok sayılan haklarının sembolik bir ifadesi olarak, "sessiz çığlık" eylemi gerçekleştirilecek. Miting, sendikanın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak geniş kitlelere ulaşacak. Alanda, kamu mühendislerinin ve teknik personelin emeğini temsil eden "Dev Çarklar Heykeli" yer alacak. Kamu mühendislerin ve teknik hizmet personelinin emeğini, üretim gücünü ve mesleki onurunu temsil eden bu heykelin üzerinde sendikanın "liyakat", "meslek kanunu","adalet" ve "maaş" gibi temel talepleri sloganlarla yazılmış olacak.

Miting sırasında, üzerinde beyin görselleri bulunan balonlar katılımcılar tarafından iplerle gökyüzüne yükseltilecek. Beyin figürleriyle donatılmış balonlar, ülkemizden yurt dışına göç eden mühendislerin, mimarların ve diğer nitelikli teknik personelin beyin göçünü temsil edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Sendika, ankara, Enerji, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mühendisler 14 Haziran'da Miting Yapacak - Son Dakika

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