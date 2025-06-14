Mühendisler Meslek Kanunu İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mühendisler Meslek Kanunu İstiyor

Mühendisler Meslek Kanunu İstiyor
14.06.2025 15:55
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TEK-SEN Enerji Sendikası, yeni meslek kanunu talebiyle miting düzenleyerek haklarını savundu.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Başkanı Güler: "1957 model meslek kanunu istemiyoruz. Kendi oluşturacağımız geleceğimizi projeksiyon tutan tüm haklarımızı savunan çerçevesi oluşturulmuş meslek kanunun acilen çıkartılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mühendis TEK - SEN Enerji Sendikası Anıtpark'ta kamu sektöründe görev yapan mühendis ve teknik personelin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla miting düzenledi. Sendika üyeleri, haklarını temsil etmek için 1 dakikalık 'sessiz çığlık' eylemi yaptı. Ayrıca miting alanında beyin göçüne dikkat çekmek amacıyla beyin figürlü balonlar gökyüzüne bırakıldı ve kamu mühendislerinin üretim gücünü temsil eden dev çarklar heykeli yer aldı. Konuşmaların sonunda ise alana, kayıp hakları temsilen tabut getirildi.

Mitingde konuşan Sendika Başkanı Mümin Güler, emeklerinin yok sayılmasına, biriken haksızlıklara, düşük ücret politikalarına ve mesleki itibar kaybına karşı seslerini yükseltmek için toplandıklarını söyleyerek, "Kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanları, bugün var olan durumda yoksulluğa mahküm edildi. Emeğimiz ve mesleğimiz değersizleştirildi. Tüm bu sorunlar çözülünceye kadar, artık susmayacağız, geri adım atmayacağız" diye konuştu.

"Mücadelemiz bugünle sınırlı kalmayacak"

Güler, taleplerini dile getirerek şunları kaydetti:

"1957 model meslek kanunu istemiyoruz. Kendi oluşturacağımız geleceğimizi projeksiyon tutan tüm haklarımızı savunan çerçevesi oluşturulmuş meslek kanunun acilen çıkartılmasını talep ediyoruz. Çalışma şartlarının acilen güvence altına alınmasını, hakkaniyetli bir maaş olmasını ve devletimizin eş değer meslek gruplarına yaptığı gibi bize de adil davranmasını bekliyoruz. Kısacası itibarımızı, emeğimizin karşılığını ve geleceğimizi istiyoruz. Gökyüzüne yükselen balonlar beyin göçünün simgesi. Hakkımız olanı alana kadar, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bu mücadelemiz bugünle sınırlı kalmayacak."

"Bütün projeleri biz yapmışken maaşa gelince, kimse ortada yok"

Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Cuma Paksoy, "Bizler mühendis ve teknik hizmetler sınıfı olarak, ülkemizin tüm yatırımlarının mimarlarıyız. Altında bizim imzamız olmayan neredeyse proje yok. Bu ülkenin gelişiminde, dönüşümünde, ilerleyişinde bizler varız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde 112 milyar lira değerinde 50 projeyi tamamladık, halkımızın hizmetine sunduk. Yine aynı bakanlık bünyesinde, 2025 yılı bütçesinde teklif edilen 482 milyar liralık projenin teslimi bizlere emanet. Yerli ve milli diye başlayan bütün projeleri biz yapmışken maaşa gelince kimse ortada yok" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Sendika, Eğitim, Enerji, Son Dakika

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