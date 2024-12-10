Multinet Up'la İş Hayatı Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Multinet Up'la İş Hayatı Programı

Multinet Up, iş hayatı trendlerini ele alan altı bölümlük bir YouTube programı sundu.

10.12.2024 16:17
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Multinet Up, iş dünyasının en önemli eğilimlerini ele aldığı "Multinet Up'la İş Hayatı" YouTube program serisiyle 6 bölüm boyunca, çalışan motivasyonundan dijital dönüşüme, kurumsal seyahatten sorumlu tüketime kadar birçok konuyu izleyicilere sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sunucu ve program yapımcısı Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen seri, Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever'i ve iş dünyasının farklı sektörlerinden uzman konukları ağırladı.

Program, iş hayatının en önemli trendlerini, çalışan motivasyonundan dijital dönüşüme ve kurumsal seyahatten sorumlu tüketime kadar birçok konuyu uzman görüşleriyle ele alarak izleyicilere hem bilgi aktardı hem de yeni bakış açıları kazandırdı.

"Multinet Up'la İş Hayatı" serisinin yayınlanan altı bölümü boyunca, Multinet Up'ın teknolojik altyapısı ve sunduğu yenilikçi çözümlerle iş dünyasında sağladığı ekonomik, sosyal ve çevresel katkılar vurgulandı.

Serinin ilk bölümünde, şef Ali Can Sabunsoy'un katılımıyla restoran sektöründe teknolojik entegrasyonun ve çevresel duyarlılığın önemi konuşuldu.

İkinci bölümde, Danışman Murat Yerdekalmazer, Z kuşağının iş dünyasındaki yerini ve beklentilerini anlattı.

Üçüncü bölümde de otomobil gazetecisi Fahir Talib, otomotiv sektöründe elektrikli araçlar ve otonom teknolojiler üzerine görüşlerini paylaştı.

Dördüncü bölümde ise gezgin Mehmet Genç'in katılımıyla kurumsal seyahatlerin dönüşümü ele alındı.

Beşinci bölümde Psikolog Hilal Bebek'in katkılarıyla iş hayatında stres yönetiminin önemi vurgulanırken, final bölümünde TAKK Kurucusu Pınar Akıskalıoğlu girişimcilik hikayesini ve sorumlu tüketim odaklı iş yapış modellerini izleyicilerle paylaştı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, MultiNet, Ekonomi, YouTube, Yaşam, Son Dakika

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