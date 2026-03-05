Manisa sanayicisi Muradiye OSB\'nin iftarında buluştu

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) tarafından düzenlenen iftar programı, kent protokolü ile sanayicileri aynı sofrada buluştururken, iftar sonrası bölgeye yapılacak yatırımlar konuşuldu.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen iftar programı, sanayiciler ile kent protokolünü bir araya getirdi. Programa Muradiye OSB sanayicilerinin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve çok sayıda davetli katıldı. İftar sonrası konuşma yapan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Muradiye OSB'nin son 5 yılda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, 2022 sonunda başlayan altyapı çalışmalarının 2024 Aralık itibarıyla tamamlandığını aktardı. Yoğun yağışlara rağmen taşkın yaşanmadığını kaydeden Başkan Kıvırcık, enerji yatırımlarına da dikkat çekti.

Uzunburun genişleme alanında 150 bin kVA gücünde, 15 milyon Euro değerinde indirici merkez yatırımı planladıklarını belirten Kıvırcık, ihalenin yıl sonunda yapılmasının, projenin ise 2027 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Merkezin devreye girmesiyle OSB'nin elektriğini doğrudan iletim hattından alarak kendi dağıtımını yapacağı ifade edildi.

430 dükkanlık kooperatif ve "Work&Life"

Uzunburun bölgesinde 650 dönümlük alanda 2027'nin ilk yarısında fabrika inşaatlarının başlamasının planlandığını açıklayan Başkan Kıvırcık, ayrıca küçük esnaf ve sanayici için de önemli bir projeye başladıklarını hatırlattı. Marangozlar ve Madeni Sanatkar esnafı ile iş birliğiyle 200 dönümlük alanda 430 dükkandan oluşacak kooperatif projesinin kooperatifin mart ayındaki genel kurulu sonrası başlayacağını söyledi.

İş ve yaşam konseptini bir arada sunan "Work&Life" projesinde ilk temellerin Şubat ayında atıldığını belirten Kıvırcık, bayram sonrasına Work&Life Plus etabının temellerinin atılacağını müjdeledi.

Programda kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Osman Kıvırcık, özellikle arıtma tesisi üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mevcut alanda iki yıl önce planlanan arıtma tesisi için açılan dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı çıktığını ifade eden Kıvırcık, sürecin tıkanmaması için alternatif bir alan belirlediklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü tesisin yanındaki alan için Bakanlık onaylarının alındığını ifade eden Kıvırcık, kamulaştırma çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Çinli otomotiv devi BYD hakkında çevre katliamı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kıvırcık, ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik belli bir kesim tarafından yayıldığını, bunun gibi dünya devi firmaların ileri teknoloji ile çalıştığını ve çevre zararına yol açamayacağını söyledi.

Programda söz alan Selma Aliye Kavaf, kalkınmanın ancak doğru tercihlerle mümkün olacağını vurgulayarak, farklı görüşlerin ortak değerlerde buluşmasının önemine dikkat çekti.

Semih Balaban ise OSB yönetiminin çalışmalarını desteklediklerini belirterek, yatırımların önünü açmanın belediyelerin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

İftar programı, Ramazan ayının birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - MANİSA