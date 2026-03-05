Manisa sanayicisi Muradiye OSB'nin iftarında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa sanayicisi Muradiye OSB'nin iftarında buluştu

Manisa sanayicisi Muradiye OSB\'nin iftarında buluştu
05.03.2026 10:34  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen iftar programında sanayiciler ve kent protokolü bir araya geldi. İftar sonrası, bölgeye yapılacak yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) tarafından düzenlenen iftar programı, kent protokolü ile sanayicileri aynı sofrada buluştururken, iftar sonrası bölgeye yapılacak yatırımlar konuşuldu.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen iftar programı, sanayiciler ile kent protokolünü bir araya getirdi. Programa Muradiye OSB sanayicilerinin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve çok sayıda davetli katıldı. İftar sonrası konuşma yapan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Muradiye OSB'nin son 5 yılda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, 2022 sonunda başlayan altyapı çalışmalarının 2024 Aralık itibarıyla tamamlandığını aktardı. Yoğun yağışlara rağmen taşkın yaşanmadığını kaydeden Başkan Kıvırcık, enerji yatırımlarına da dikkat çekti.

Uzunburun genişleme alanında 150 bin kVA gücünde, 15 milyon Euro değerinde indirici merkez yatırımı planladıklarını belirten Kıvırcık, ihalenin yıl sonunda yapılmasının, projenin ise 2027 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Merkezin devreye girmesiyle OSB'nin elektriğini doğrudan iletim hattından alarak kendi dağıtımını yapacağı ifade edildi.

430 dükkanlık kooperatif ve "Work&Life"

Uzunburun bölgesinde 650 dönümlük alanda 2027'nin ilk yarısında fabrika inşaatlarının başlamasının planlandığını açıklayan Başkan Kıvırcık, ayrıca küçük esnaf ve sanayici için de önemli bir projeye başladıklarını hatırlattı. Marangozlar ve Madeni Sanatkar esnafı ile iş birliğiyle 200 dönümlük alanda 430 dükkandan oluşacak kooperatif projesinin kooperatifin mart ayındaki genel kurulu sonrası başlayacağını söyledi.

İş ve yaşam konseptini bir arada sunan "Work&Life" projesinde ilk temellerin Şubat ayında atıldığını belirten Kıvırcık, bayram sonrasına Work&Life Plus etabının temellerinin atılacağını müjdeledi.

Programda kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Osman Kıvırcık, özellikle arıtma tesisi üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mevcut alanda iki yıl önce planlanan arıtma tesisi için açılan dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı çıktığını ifade eden Kıvırcık, sürecin tıkanmaması için alternatif bir alan belirlediklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü tesisin yanındaki alan için Bakanlık onaylarının alındığını ifade eden Kıvırcık, kamulaştırma çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Çinli otomotiv devi BYD hakkında çevre katliamı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kıvırcık, ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik belli bir kesim tarafından yayıldığını, bunun gibi dünya devi firmaların ileri teknoloji ile çalıştığını ve çevre zararına yol açamayacağını söyledi.

Programda söz alan Selma Aliye Kavaf, kalkınmanın ancak doğru tercihlerle mümkün olacağını vurgulayarak, farklı görüşlerin ortak değerlerde buluşmasının önemine dikkat çekti.

Semih Balaban ise OSB yönetiminin çalışmalarını desteklediklerini belirterek, yatırımların önünü açmanın belediyelerin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

İftar programı, Ramazan ayının birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Manisa, İftar, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa sanayicisi Muradiye OSB'nin iftarında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:41:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa sanayicisi Muradiye OSB'nin iftarında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.