Üye Girişi
Murat Erkan: "Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz" - Son Dakika

Murat Erkan: "Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz"

31.12.2021 23:58
Murat Erkan: "Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı ve 2022'ye dair değerlendirmelerde bulundu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı ve 2022'ye dair değerlendirmelerde bulundu. Erkan, dijitalleşme hedeflerini 2022 yılında da sürdüreceklerini söyleyerek, "Rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettik" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı ve 2022'ye dair sektöre, Türkiye'ye ve dünyaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alana Covid-19 salgınının 2021 yılında da iş süreçlerinden günlük alışkanlıklara kadar önemli değişimler getirdiğini belirten Erkan, "Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve sağlıkla ilgili alınan önlemler küresel ekonomide toparlanma sağlarken, dijital dönüşüme odaklanan şirketler, pandeminin dünyanın ve toplumların üzerindeki olumsuz etkilerini de azalttı. Turkcell gibi topluma zorlu günlerde ayrıca duyarlı olan şirketler çalışanlarını, paydaşlarını ve iş süreçlerini koruma ve verimlilikle sürdürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdü. Teknolojik gelişmeler ise bu dönemde ekonomiler için lokomotif işlevi gördü ve günlük yaşamın akışını sürdürdü" ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz"

Şirket olarak 27 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri olduklarına dikkat çeken Erkan, "Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022 yılında da sürdüreceğiz. 2021 yılındaki küresel ekonomik sıkıntılara rağmen başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik. Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları sayesinde odaklandığımız alanlarla toplumumuzu dijital dönüşümde bir adım daha ilerleterek ülkemize ekonomik ve toplumsal artı değer sağladık. Bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettik. Şirket, grup bazında FAVÖK 4 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 43,1 olarak gerçekleşti. Net kar yüzde 18 artışla 1,4 milyar TL olurken, bu tüm zamanların en yüksek çeyreklik rakamını işaret etti" diye konuştu.

"Pandemiyle şekillenen ekonomik düzende 'yeni normalde' de yeni fırsatlar olacağını öngörüyoruz"

Şirketin, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştığını belirten Erkan, "Şirket olarak '1 milyon yeni müşteri' hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazanımına imza attık, bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz. Ülkemizde yeni yılla birlikte pandemiyle şekillenen ekonomik düzende 'yeni normalde' de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngörüyoruz. Sektörümüz ve teknolojideki gelişmeler dünyada ve ülkemizde hızlı değişim ve dönüşüm içinde. Bir teknoloji şirketi olarak; ekosistem olarak sunduğumuz stratejik ana odaklarımız olan dijital servisler, ürün ve hizmetlerimizle ülkemizin teknolojiyle entegrasyonu ve dijitalleşme hedefleri için 2022'yi bir fırsat yılı olarak görüyoruz" dedi.

"2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçtiğimiz yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak"

Erkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve pandeminin dönüştürücü ve hızlandırıcı etkisi özellikle sektörümüzde bize yeni fırsatlar açacak. 2022, teknolojinin ve dijitalleşmenin geçtiğimiz yıla göre daha çok önem kazanacağı bir yıl olacak. Türkiye; genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, teknolojik gelişmelere hızlı ayak uyduran ve tüketen ve dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlere sahip bir ülke olarak 2022 yılının ve gelecek yılların şekillenmesinde sahip olduğu bu potansiyellerle özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak". - İSTANBUL

YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murat Erkan: 'Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz' - Son Dakika Ekonomi


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
23:26 Bir zamanlar "Kürt yoktur" diyen CHP'nin kanalında "Keçe Kurdan" türküsüyle yeni yıl kutlandı
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Erkan: "Dijitalleşme hedefimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement