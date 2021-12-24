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Murat Erkan, Turkcell'in sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika

Murat Erkan, Turkcell'in sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi

24.12.2021 00:57
Murat Erkan, Turkcell'in sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi

'Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler sunmak' vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Sürdürülebilirlik stratejimizin 3 sac ayağı var: Bunları çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri gözeterek hayata geçiriyoruz.

'Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler sunmak' vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Sürdürülebilirlik stratejimizin 3 sac ayağı var: Bunları çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri gözeterek hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimizin omurgasını 'teknolojinin gücü ile iklim değişikliğiyle mücadele', 'insan mutluluğu odaklı erişilebilir, kapsayıcı hizmetler' ve 'iyi bir kurumsal vatandaş olma' şeklinde özetleyebiliriz" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan Turkcell'in sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi. Erkan; "Tüm iş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlıyız. Biz, yarınlar için yatırımlarına dünden başlayan, kurumsal hedefi dijitalleşme olan; sürdürülebilirliği de zorunluluktan ziyade dünya için gerekli gören bir teknoloji şirketiyiz. 27 yıl önce temel bir ihtiyaç olan iletişim hizmetlerinin sağlamak için çıktığımız yolda bugün vizyonumuzu "daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler sunmak" olarak tarif ediyoruz. Köklü deneyimimiz ile üstün dijital hizmetlerimiz ve ana yetkinliklerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve uluslararası inisiyatiflerle birleştirdik; stratejimizi ve yol haritamızı bu yönde belirledik. Sürdürülebilirliği sadece çevresel değil, işimizi en iyi şekilde yapmak; bıraktığımız, bırakabileceğimiz, dolaylı sebep olduğumuz tüm sosyal, ekonomik, çevresel çıktıları bertaraf etme ve pozitif değer oluşturma hedefiyle ele aldık. Sürdürülebilirlik stratejimizin 3 sac ayağı var: Bunları çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri gözeterek hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimizin omurgasını 'teknolojinin gücü ile iklim değişikliğiyle mücadele', 'insan mutluluğu odaklı erişilebilir, kapsayıcı hizmetler' ve 'iyi bir kurumsal vatandaş olma' şeklinde özetleyebiliriz" dedi.

Erkan, Turkcell'in farklı alanlarda devam ettirdiği ve öne çıkan sürdürülebilirlik faaliyetlerini de hatırlattı:

"Pek çok ulusal ve uluslararası inisiyatifin içindeyiz. GSMA'in İklim Değişikliği Dijital Beyanı, Power Youth inisiyatifleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), BM'nin Kalkınma Programı 'Business Call to Action' (UNDP BCTA) Programı ve BM'nin Kadını Güçlendirme Projesi (UN WEP) imzacısı ve destekçisiyiz.

İklim değişikliği riskleri kapsamında baz istasyonlarının kurulum sürecinde saha risk analizleri yaparak, iklim değişikliği kaynaklı ekstrem hava olayları ve doğal afet risklerine karşı önlemler alıyor, uzun vadede ortalama hava sıcaklıklarının artışını ön görerek veri merkezlerinin soğuk iklimli bölgelere taşınması planlamaları yapıyoruz.

Efektif kaynak kullanımı için yenilenebilir enerjiye odaklanıyoruz. Sahip olduğumuz 3 güneş enerjisi projesiyle 2020'de bu kaynaklardan 1,6 milyon kWh elektrik ürettik. En son İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi bünyemize kattık. Çalışmalarımız sürüyor.

2018'de başlayan Sıfır Atık Projesi ve şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi ile yemekhane ve ofis katlarının katı yemek atıklarını yerinde dönüştürüyor, elde ettiğimiz organik gübreyi çalışanlara çiçek yetiştirmeleri için dağıtıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Plastik Azaltım Girişimi destekçisiyiz. Ofislerde kullanılan malzemeleri kağıt, plastik ve evsel atıkları yerinde ayrıştırıyor, geri dönüşüme yönlendiriyoruz.

Türkiye'de Yeşil Kredi anlaşması yapan ilk operatörüz. ING European Financial Services ile 5 yıl vadeli, BNP Paribas ile de 3 yıl vadeli 50'şer milyon avroluk Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi anlaşması imzalamıştık. Yeni anlaşmalarımız yolda.

Dergilik uygulaması her yıl milyonlarca ağacı kesilmekten kurtarıyor, sağladığı lojistik ve dağıtım tasarrufuyla da karbon salınımını azaltıyor.

2019'da hayata geçirdiğimiz Güvenli Dijital İmza uygulamamızla ıslak imza gerektiren tüm bireysel abonelik işlemlerini dijital ortamda yaparak, yüzde 60'a varan operasyonel verimlilik sağlıyoruz.

Dijital servisler ve dijital iş çözümleriyle iş dünyasının dijitalleşmesine öncülük ederken çevresel etkileri minimuma indirmek, kurumsal müşterilerin akıllı cihaz ve diğer teknolojik ihtiyaçları için tüketici finansman kanalımız Financell ile 5 milyondan fazla müşteriye yaklaşık 15 milyar TL kredi imkanı sağladık." - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Birleşmiş Milletler, Murat Erkan, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murat Erkan, Turkcell'in sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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