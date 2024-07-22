Murat Karahan ve Alessandro Safina İzmir'de Konser Verecek

Ekonomi

Biletinal'da, Murat Karahan ve Alessandro Safina'nın konser biletleri satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, klasik müziğin iki ismini aynı sahnede buluşturacak konser, 23 Temmuz'da İzmir Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, Moskova, Madrid ve Viyana'ya kadar dünyanın çeşitil opera ve konser salonlarında sergilediği performanslarıyla uluslararası ün kazanan Murat Karahan ve modern opera ve pop müziğin zarif bir karışımını sunan yorumuyla dikkati çeken Alessandro Safina, "Mozart Akademi Senfoni Orkestrası" eşliğinde bir repertuar sunacak.