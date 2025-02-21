Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Ekonomi

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Finans dünyasının önemli yayın organlarından Forbes Dergisi'ne göre 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, sosyal paylaşım platformu LinkedIn üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Sözcü gazetesinden yer alan habere göre Murat Ülker, soy isimlerinin Berksan'dan Ülker'e nasıl değiştiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi; '"Ailemiz, Kırım'da "Devletler Sülalesi" diye anılıyor. "Devlet", Dedemiz Hacı İslam Efendi'nin aile lakabı; buna soyadı da diyebilirsiniz. Yani, Kanuni'nin "Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi" özdeyişinde yer alan "devlet" anlamında...

"SOYADI KANUNU İLE BİRLİKTE..."

1929'da Kırım'dan göç eden ailemizin Türkiye'de yeni Soyadı Kanunu'yla birlikte bir soyadı almaları gerekmiş. Dedemin adı İslam. Kırım'daki aile lakabını alırsa, bu defa "İslam Devlet" olacak. Ondan vazgeçmiş. Tekrar düşünmüşler, taşınmışlar, "Berksan" soyadında karar kılmışlar.

AMCAM İLE BABAM 'ÜLKER'İ BULMUŞ

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, bilindiği gibi amcam ile babam bir bisküvi imalathanesi satın almışlar. İmalathanenin adı "Üçyıldız Bisküvileri" imiş. Bu işyerini satan kişi, son anda markasını vermekten vazgeçince, "Ülker" ismini bulmuşlar.

"MÜŞTERİLERİMİZ, MARKAMIZI, SOYADI ZANNETMİŞLER"

"Ülker Bisküvileri" piyasaya çıktıktan bir süre sonra, müşterilerden firmaya sipariş mektupları gelmeye başlamış?Zarfların üzerinde de, "Asım Ülker" veya "Sabri Ülker" isimleri yer alıyormuş. Yani, müşterilerimiz, markamızı, soyadı zannetmişler. Babamdan işitmiştim; görüştüğü yabancılar da kendisine "Mr. Ülker" diye hitap ediyorlarmış. Aile büyüklerimiz, bu gelişmeler üzerine düşünmüş, taşınmış, "Soyadımızı, herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan 'Ülker' ismine çevirelim" demişler.