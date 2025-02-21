Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

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5,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Murat Ülker, daha önce 'Berksan' olan soy isimlerinin daha sonra neden 'Ülker' olarak değiştirildiğini anlattı.

21.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:27
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Finans dünyasının önemli yayın organlarından Forbes Dergisi'ne göre 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, sosyal paylaşım platformu LinkedIn üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Sözcü gazetesinden yer alan habere göre Murat Ülker, soy isimlerinin Berksan'dan Ülker'e nasıl değiştiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi; '"Ailemiz, Kırım'da "Devletler Sülalesi" diye anılıyor. "Devlet", Dedemiz Hacı İslam Efendi'nin aile lakabı; buna soyadı da diyebilirsiniz. Yani, Kanuni'nin "Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi" özdeyişinde yer alan "devlet" anlamında...

"SOYADI KANUNU İLE BİRLİKTE..."

1929'da Kırım'dan göç eden ailemizin Türkiye'de yeni Soyadı Kanunu'yla birlikte bir soyadı almaları gerekmiş. Dedemin adı İslam. Kırım'daki aile lakabını alırsa, bu defa "İslam Devlet" olacak. Ondan vazgeçmiş. Tekrar düşünmüşler, taşınmışlar, "Berksan" soyadında karar kılmışlar.

AMCAM İLE BABAM 'ÜLKER'İ BULMUŞ

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, bilindiği gibi amcam ile babam bir bisküvi imalathanesi satın almışlar. İmalathanenin adı "Üçyıldız Bisküvileri" imiş. Bu işyerini satan kişi, son anda markasını vermekten vazgeçince, "Ülker" ismini bulmuşlar.

"MÜŞTERİLERİMİZ, MARKAMIZI, SOYADI ZANNETMİŞLER"

"Ülker Bisküvileri" piyasaya çıktıktan bir süre sonra, müşterilerden firmaya sipariş mektupları gelmeye başlamış?Zarfların üzerinde de, "Asım Ülker" veya "Sabri Ülker" isimleri yer alıyormuş. Yani, müşterilerimiz, markamızı, soyadı zannetmişler. Babamdan işitmiştim; görüştüğü yabancılar da kendisine "Mr. Ülker" diye hitap ediyorlarmış. Aile büyüklerimiz, bu gelişmeler üzerine düşünmüş, taşınmış, "Soyadımızı, herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan 'Ülker' ismine çevirelim" demişler.

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

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Son Dakika Ekonomi Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Komutan Logard:
    ÜLKER i protesto ediyorum.Sağlıklı ürünler üretip kendini ispatlamadıkçada almayacağım. 195 29 Yanıtla
  • Casper:
    Şok Market Beş Para Etmez 91 17 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Soyadını değiştirenlere karşı daima temkinli olmuşumdur. 50 8 Yanıtla
  • MERDEM:
    Bu kadar sermayeleri var belli kesimlere şirin görünmek için Bedri den 125.000 dolara boş çerçeve alıyor 44 5 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    banane yahu ülker den falan masal anlatmış kazık atmasa zengin olmaz. 34 5 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ülker den uzak duruyorum. Nestle neyse evim için aynıdır. ki zihniyet olarakta ürun olarakta aynı. soyadınızı değiştirmeniz aslınızı değiştirmez. 34 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    helal olsun 2 17 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Yıllarca muhafazakar kitle üzerinden malı götürdüler. Tüm cemaat ve tarikatlar Ülker'i destekledi ama hiç alakalsrı yok 11 0 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Yıllardır ülkeye bj faydalarını görmedik 2 1 Yanıtla
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