Üye Girişi
Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika

Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor

29.09.2021 17:54
Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, İstanbul'da başlayacak Tarım Zirvesi'nde, ekşisinden tatlısına, sabunundan kolonyasına 20'ye yakın turunç ürünüyle, balkon tarımı uygulamalarıyla ve mısırdan buğdaya pandemide ekip biçtikleriyle yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi, İstanbul'da başlayacak Tarım Zirvesi'nde, ekşisinden tatlısına, sabunundan kolonyasına 20'ye yakın turunç ürünüyle, balkon tarımı uygulamalarıyla ve mısırdan buğdaya pandemide ekip biçtikleriyle yer alacak. Zirvenin açılışında, Belediye Başkanı Ümit Uysal da bulunacak.

İstanbul'da, 160'a yakın belediye ve 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin katılacağı Tarım Zirvesi, yarın Avrasya Gösteri Merkezi'nde başlıyor. 2 Ekim'e kadar devam edecek zirvede, Muratpaşa Belediyesi tarımsal üretim alanındaki çalışmalarını anlatacak, elde ettiği deneyimi belediyelerle paylaşacak.

"Kendine yeten ülke olmak"

Başkan Uysal, gıdada kendine yeten bir ülke olmanın gerekliliğinin bir kez daha anlaşıldığı pandemi döneminde böylesi bir zirvenin gerçekleşiyor olmasının önemli olduğunu vurguladı. Tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturmak için geçen yıl Nisan ayıyla birlikte üretim hareketine başladıklarını aktaran Başkan Uysal, "Şehirleşmesini büyük oranda tamamlamış Muratpaşa'mızda belediye arazilerini işleyerek ekime elverişli hale getirdik. Mısırla başlayan çalışmalarımız buğdayla devam etti" dedi.

"Balkon tarımı"

Yüksek verim alınan bu çalışmalar sonucunda, mısırı un ve buğdayı bulgur haline getirerek Muratpaşa sakinleriyle ücretsiz paylaştıklarını belirten Başkan Uysal, ayrıca, zencefil ve susam tarımı yaptıklarını da söyledi. Belediyenin üretim çalışmalarına ilçe sakinlerinin de ortak olması için balkon tarımı uygulamalarına başladıklarını da dile getiren Ümit Uysal, "Proje kapsamında 5 bin eve marul, maydanoz, fesleğen, adaçayı, kekik ve sarımsak ekili saksılar dağıttık" dedi.

"21 bin 34 turunç fidanı dikildi"

Muratpaşa Belediyesi, bu çalışmalardan ayrı olarak, 2015'te Ermenek Mahallesi'nde 12 dönümde fidan üretim tesisi kurdu. Turunç fidanı üretmeyi hedefleyen bu tesis için bölgede tarama yapıldı ve en sağlıklı turunç meyvelerinden tohumlar alındı. Bu tesiste üretilen fidanlar, Muratpaşa'nın parklarına, kaldırımlarına dikildi. İlçeye 5 yıl içinde 21 bin 34 turunç fidanı dikilirken bu yıl turunçların meyveleri de toplanmaya başlandı. Toplanan meyvelerle Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi farklı ürünler elde etmek için çalışmalara başladı. Belediyenin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren kadınlar, reçelinden ekşisine, sirkesinden lokumuna, şekerlemesine, hatta kolonyasından sabununa 20'ye yakın ürünü turunçla yapmayı başardı. - ANTALYA

Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor
Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor
Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor

Ümit Uysal, Muratpaşa, İstanbul, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü 17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor 17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti 17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama 17:19 12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? 17:01 Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın 16:56 Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti 16:12 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu 15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu

Son Dakika Haberleri
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
17:15 Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı
17:11 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
17:10 Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
16:58 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
Koca şehir, turuncu bulutların etkisi altında kaldı Koca şehir, turuncu bulutların etkisi altında kaldı         
17:57
Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi         
17:47
Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu         
17:37
Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı         
17:22
Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi         
17:14
Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" korkuyor         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 18:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement