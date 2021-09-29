Muratpaşa, pandemide ektiği ürünler ile Tarım Zirvesi'ne katılıyor

Muratpaşa Belediyesi, İstanbul'da başlayacak Tarım Zirvesi'nde, ekşisinden tatlısına, sabunundan kolonyasına 20'ye yakın turunç ürünüyle, balkon tarımı uygulamalarıyla ve mısırdan buğdaya pandemide ekip biçtikleriyle yer alacak. Zirvenin açılışında, Belediye Başkanı Ümit Uysal da bulunacak.

İstanbul'da, 160'a yakın belediye ve 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin katılacağı Tarım Zirvesi, yarın Avrasya Gösteri Merkezi'nde başlıyor. 2 Ekim'e kadar devam edecek zirvede, Muratpaşa Belediyesi tarımsal üretim alanındaki çalışmalarını anlatacak, elde ettiği deneyimi belediyelerle paylaşacak.

"Kendine yeten ülke olmak"

Başkan Uysal, gıdada kendine yeten bir ülke olmanın gerekliliğinin bir kez daha anlaşıldığı pandemi döneminde böylesi bir zirvenin gerçekleşiyor olmasının önemli olduğunu vurguladı. Tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturmak için geçen yıl Nisan ayıyla birlikte üretim hareketine başladıklarını aktaran Başkan Uysal, "Şehirleşmesini büyük oranda tamamlamış Muratpaşa'mızda belediye arazilerini işleyerek ekime elverişli hale getirdik. Mısırla başlayan çalışmalarımız buğdayla devam etti" dedi.

"Balkon tarımı"

Yüksek verim alınan bu çalışmalar sonucunda, mısırı un ve buğdayı bulgur haline getirerek Muratpaşa sakinleriyle ücretsiz paylaştıklarını belirten Başkan Uysal, ayrıca, zencefil ve susam tarımı yaptıklarını da söyledi. Belediyenin üretim çalışmalarına ilçe sakinlerinin de ortak olması için balkon tarımı uygulamalarına başladıklarını da dile getiren Ümit Uysal, "Proje kapsamında 5 bin eve marul, maydanoz, fesleğen, adaçayı, kekik ve sarımsak ekili saksılar dağıttık" dedi.

"21 bin 34 turunç fidanı dikildi"

Muratpaşa Belediyesi, bu çalışmalardan ayrı olarak, 2015'te Ermenek Mahallesi'nde 12 dönümde fidan üretim tesisi kurdu. Turunç fidanı üretmeyi hedefleyen bu tesis için bölgede tarama yapıldı ve en sağlıklı turunç meyvelerinden tohumlar alındı. Bu tesiste üretilen fidanlar, Muratpaşa'nın parklarına, kaldırımlarına dikildi. İlçeye 5 yıl içinde 21 bin 34 turunç fidanı dikilirken bu yıl turunçların meyveleri de toplanmaya başlandı. Toplanan meyvelerle Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi farklı ürünler elde etmek için çalışmalara başladı. Belediyenin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren kadınlar, reçelinden ekşisine, sirkesinden lokumuna, şekerlemesine, hatta kolonyasından sabununa 20'ye yakın ürünü turunçla yapmayı başardı. - ANTALYA