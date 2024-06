Ekonomi

Murzioğlu: "Dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek"

Akıllı KOBİ Samsun Dijital Dönüşüm Konferansı Samsun'da yapıldı

SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Önümüzdeki dönemde dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek" dedi.

Akıllı KOBİ Samsun Dijital Dönüşüm Konferansı, Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Konferansı'nda, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, dijital iş servisleri, dijital satış kanalları, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, KOBİ'ler bilgi hizmetleri süreçleri, İK süreçlerinde dijitalleşme, TOBB Karbon Platformu konuları katılımcılar ile paylaşıldı.

Konferansın açılışında konuşan Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, "Eskiden bir KOBİ'miz e-ticarete başlamak istediğinde, işini dijitalleştirmek istediğinde eşinden, dostundan, çevredeki esnaftan ya da internetten edindiği bilgilerle yetiniyordu. Ancak artık Akıllı KOBİ'de 80 farklı kategoride 2 bine yakın ürün ve hizmetle istediği ürünü inceleyip, karşılaştırıp, teknoloji tedarikçilerimize sorularını yönetiyorlar. Akıllı KOBİ'de fırsat eşitliği de çok önemsediğimiz bir konu. Örneğin Samsun'daki bir teknoloji tedarikçisi neden Tokat'taki bir KOBİ'nin sorunu çözmesin veya farklı illerdeki KOBİ'lerin sorunlarını çözmesin. Kendi ilinde hizmet sağlayan teknoloji tedarikçilerinin de eşit fırsatla Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ'ler ile buluşturmayı ve tedarikçilerimize yeni bir kanal oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Vali Tavlı: "Daha fazla firmamız dünyaya ihracat yapacak"

Ticaretin her alanında dijitalleşmenin hayati önem taşıdığına değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Anadolu'muz, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa, yapılan çalışmalarda her konuda olduğu gibi dijitalleşme konusunda da yapılan çalışmaların her zaman yanında ve destekçisi olacaktır. Biz de özellikle valilik olarak kurumlar ile birlikte dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreten insanlarımızı, milli gücümüz olan KOBİ'lerin yanındayız. Cumhurbaşkanımız, milletvekilimiz ve idarecilerimiz ile birlikte Samsun'u ilgilendiren konular hakkında hep beraber istişare yapıyoruz. 10 oda ve borsa başkanımız ile birlikte her ay düzenli toplantı yapıyoruz. Samsun'umuz 7 OSB bölgesine haiz, 15 tane de toplam OSB sayımız var. SAMÜ ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ortak olduğu TEKNOPARK alanımız var ve dolu durumda. İletişimde dünyayı takip eden bir insan kaynağımız var. Samsun'umuz gücü de insan kaynağı. İnsan kaynağımızı da bu projeler ile birlikte teknoloji ile buluşturduğumuzda daha fazla firmamız dünyaya ihracat yapacak. Bir taraftan da dünyaya ihracat yaparken Samsun'u da bütün değerleri ile tarihi, kültürel ve doğan güzellikleri ile birlikte dünya ile buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Murzioğlu: "Dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek"

Dijitalleşmeye yoğunlaşmayan KOBİ'lerin gelecekte ayakta duramayacağına değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Ülkemizde 3,5 milyon işletme bulunuyor. KOBİ tanımına göre bu işletmelerin yüzde 99,8'i ise KOBİ olarak faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz sene TOBB olarak TÜİK ve KOSGEB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonucuna göre ülkemiz istihdamının yüzde 72'sini KOBİ'ler gerçekleştiriyor. Yine toplam cironun yüzde 49'u, ihracatın ise yüzde 36'sı ülkemiz KOBİ'leri tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda ülkemiz KOBİ'lerinin çok dinamik bir karakteri bulunuyor. Ülkemizde başarılı e-ticaret pazaryerleri varsa, işte bu dinamik ve güçlü KOBİ altyapımız sayesinde var. KOBİ'lerimiz ülke ekonomimizde çok önemli bir paydaş olarak yer alıyor. Ülke olarak kalkınmamızın KOBİ'lerden geçtiğine inanıyoruz. Ancak, günümüzün modern ekonomileri KOBİ'lerimizden artık çok daha fazlasını yapmalarını gerektiriyor. Artık KOBİ'lerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları, birbirlerine tamamlayıcı olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmeleri de son derece önemli. Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Teknoloji sayesinde iş bölümünü eskisinden çok daha verimli bir halde gerçekleştirebiliyoruz. Yapay zeka sayesinde aksaklıkları insana ihtiyaç duymadan tespit edebiliyor, daha problemler ortaya çıkmadan önleyebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek. Dijitalleşmek artık bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline geldi. Biz de, KOBİ'lerin dijitalleşmesi konusunda birçok proje yürütüyor, etkinlik gerçekleştiriyor ve politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. Yalnız bu alanda çalışırken, geçtiğimiz yıllarda önemli bir sorunu tespit ettik. Özel sektörü etkileyen önemli konulardan bir tanesi, teknolojilerin çok hızlı değişmesi ve gelişmesi. Yeni teknolojilerden en çok etkilenen kitleyi de KOBİ'ler oluşturuyor. İşte bu yüzden diyoruz ki, KOBİ'lerin artık daha hızlı dijitalleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Akıllı KOBİ Platformu'nu bir dijital mağaza gibi düşünebilirsiniz"

Konferansta tanıtılan Akıllı KOBİ Platformu hakkında da bilgi veren Başkan Murzioğlu, şunları söyledi:

"TOBB olarak KOBİ'lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, daha çok proje geliştirmeye başladık. İşte bu soruna çözüm olmak üzere Akıllı KOBİ Platformu'nu hayata geçirdik. Bu platform ile TOBB logosu altında KOBİ'ler ile teknoloji tedarikçileri arasında güveni ve iletişimi tesis etmeyi hedefledik. Bu platformun altında dijitalleşmenin az önce ifade ettiğim iki tarafını buluşturuyoruz. Aslında Akıllı KOBİ Platformu'nu bir dijital mağaza gibi düşünebilirsiniz. Akıllı KOBİ platformunda da fiziki ürünler yerine dijital ürün ve hizmetler sergileniyor. Ziyaretçileri ise tüketiciler yerine KOBİ'ler olarak yer alıyor. Şu anda platformun içerisinde 800'ün üzerinde teknoloji tedarikçisinin 2 binden fazla ürün ve hizmeti aktif olarak sergileniyor. 10 binlerce KOBİ, platformu her ay ziyaret ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile birlikte geçtiğimiz 3 sene boyunca platformda müthiş bir bilgi birikimi sağladık. Sonra da, bu bilgiyi yaygınlaştırmak üzere bugün olduğu gibi etkinliklerimize başladık. Bugün Akıllı KOBİ'nin 2024 yılının üçüncü dijital dönüşüm etkinliğini Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte diğer illerimiz ile devam edeceğiz. Bu etkinliklerle birlikte dijital ortamda buluşturduğumuz teknoloji tedarikçileri ile KOBİ'leri, fiziksel ortamda da buluşturmak, böylelikle sizlerin dijital dönüşümünüze daha fazla yardımcı olmayı hedefliyoruz. Yine KOBİ'ler olarak sizler de, etkinlikten sonra Akıllı KOBİ Platformu'na kaydolarak, 800 teknoloji tedarikçimiz ile iletişime geçebilir, onların ürün ve hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ben bu kapsamda KOBİ'lerimizi dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılamak ve platformdaki destek mekanizmalarından faydalanmak üzere Akıllı KOBİ'ye ücretsiz olarak kayıt olmaya davet ediyorum."

Etkinlikler gün boyu devam etti

Program açılış konuşmalarının ardından alanında uzman kişiler tarafından verilen Akıllı KOBİ ile KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu Paneli, Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı: Dijital İş Servisleri sunumu, E-ticarette Başarının Sırrı Paneli, İş Süreçlerinde Dijitalleşme Trendleri Paneli, İhracatta Yeni Fırsat: E-İhracat Sunumu, Yerel Tecrübe Paylaşımı Paneli ve Bilgi Yarışması Oturumu

İle sonlandı.