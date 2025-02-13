Murzioğlu'ndan STK'lara Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Murzioğlu'ndan STK'lara Destek Vurgusu

Murzioğlu\'ndan STK\'lara Destek Vurgusu

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, STK'ların önemini vurgulayarak iş birliği çağrısı yaptı.

13.02.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan ve hizmet edendir. Hepimizin ortak amacı, ortak derdi şehrimize, ülkemize ve milletimize daha güzel hizmetler edebilmek" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (SAMSİAD) ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Oldukça verimli geçen ziyarette, şehrin ekonomik gelişimi için atılabilecek adımlar ve iş dünyasını destekleyecek projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ziyarette ayrıca, kurumlar arası yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

"Hep birlikte şehrimizin hizmetindeyiz"

Konuşmasında STK'ların önemine vurgu yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan ve hizmet edendir. Hepimizin ortak amacı, ortak derdi şehrimize, ülkemize ve milletimize daha güzel hizmetler edebilmek. Türkiye'nin ihtiyacı bu. İnsanlar arasındaki sıcak ilişki olmadan, birlik olmadan güçlü olamayız. Güçlü olmanın yolu da, bir araya gelerek yapılacak istişareden geçiyor. Her zaman bunun gayreti içinde olduk. Daha güçlü bir Samsun, daha güçlü bir Türkiye için birliğimizi, dirliğimizi zinde tutmalıyız. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da her fırsatta dile getirdiği gibi, birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Bu makamlar hizmet makamı. Şunu da hatırlatmak isterim. İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Biz de insanlara hizmet etmek için bulunduğunuz makamlardayız. Bunun kıymetini iyi bilmeliyiz. Tabii, bu kıymet sorumluluk da getirir. Burada hepimize büyük rol düşüyor. Yaşadığımız şehre katkı sağlamak bizler için asli sorumluluktur. 'Birlikten güç doğar' düsturuyla, hep birlikte bu şehrin hizmetindeyiz ve birlikte daha güçlüyüz. Çünkü biz Samsun'un fotoğrafına bir bütünlük içinde bakıyoruz. Dolayısıyla şehrimizi geleceğe birlikte taşıyacağız. İnşallah şehrin dinamikleri olarak el birliğiyle Samsunumuz çok daha iyi yerlere gelecektir. Sahip olduğunuz imkanları birlik ve beraberlikle harmanladığınız zaman başarı kendiliğinden gelecektir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da şehrimiz için ne yapılması gerekiyorsa iş birliğine, güç birliğine hazırız" diye konuştu.

Murzioğlu'na teşekkür etti

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir de yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında Murzioğlu'na bilgi verdi. İş birliğine her zaman açık olduklarının altını çizen Eldemir, ziyaretlerinden ve Samsun iş dünyasına kattığı değerlerden dolayı Başkan Murzioğlu'na teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Salih Zeki Murzioğlu, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Ekonomi, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu'ndan STK'lara Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 12:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: Murzioğlu'ndan STK'lara Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.