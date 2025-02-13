Murzioğlu\'ndan STK\'lara Destek Vurgusu

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan ve hizmet edendir. Hepimizin ortak amacı, ortak derdi şehrimize, ülkemize ve milletimize daha güzel hizmetler edebilmek" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (SAMSİAD) ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Oldukça verimli geçen ziyarette, şehrin ekonomik gelişimi için atılabilecek adımlar ve iş dünyasını destekleyecek projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ziyarette ayrıca, kurumlar arası yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

"Hep birlikte şehrimizin hizmetindeyiz"

Konuşmasında STK'ların önemine vurgu yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan ve hizmet edendir. Hepimizin ortak amacı, ortak derdi şehrimize, ülkemize ve milletimize daha güzel hizmetler edebilmek. Türkiye'nin ihtiyacı bu. İnsanlar arasındaki sıcak ilişki olmadan, birlik olmadan güçlü olamayız. Güçlü olmanın yolu da, bir araya gelerek yapılacak istişareden geçiyor. Her zaman bunun gayreti içinde olduk. Daha güçlü bir Samsun, daha güçlü bir Türkiye için birliğimizi, dirliğimizi zinde tutmalıyız. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da her fırsatta dile getirdiği gibi, birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Bu makamlar hizmet makamı. Şunu da hatırlatmak isterim. İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Biz de insanlara hizmet etmek için bulunduğunuz makamlardayız. Bunun kıymetini iyi bilmeliyiz. Tabii, bu kıymet sorumluluk da getirir. Burada hepimize büyük rol düşüyor. Yaşadığımız şehre katkı sağlamak bizler için asli sorumluluktur. 'Birlikten güç doğar' düsturuyla, hep birlikte bu şehrin hizmetindeyiz ve birlikte daha güçlüyüz. Çünkü biz Samsun'un fotoğrafına bir bütünlük içinde bakıyoruz. Dolayısıyla şehrimizi geleceğe birlikte taşıyacağız. İnşallah şehrin dinamikleri olarak el birliğiyle Samsunumuz çok daha iyi yerlere gelecektir. Sahip olduğunuz imkanları birlik ve beraberlikle harmanladığınız zaman başarı kendiliğinden gelecektir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da şehrimiz için ne yapılması gerekiyorsa iş birliğine, güç birliğine hazırız" diye konuştu.

Murzioğlu'na teşekkür etti

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir de yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında Murzioğlu'na bilgi verdi. İş birliğine her zaman açık olduklarının altını çizen Eldemir, ziyaretlerinden ve Samsun iş dünyasına kattığı değerlerden dolayı Başkan Murzioğlu'na teşekkür etti. - SAMSUN