Muş Hasköy'de vatandaşlar bostanda topladıkları domatesin kilosuna 20 TL ödüyor

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde ekilen bostana gelen vatandaşlar; domates, biber ve patlıcanı elleriyle toplayarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de ekonomik alışveriş yapma fırsatı buluyor.

Düzkışla beldesinde ekilen bostanda domatesin kilogramı 20 TL, biber ve patlıcanın kilogramı ise 30 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşlar, marketlerden aldıkları sebzeleri seçme imkanı bulamadıklarını, bostanda ise istedikleri ürünleri dalından kendilerinin topladığını belirtti. Uygulamanın Hasköy'de ilk kez hayata geçirildiğini ifade eden vatandaşlar, aileleriyle bostana gelerek hem uygun fiyatlı sebze aldıklarını hem de farklı bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

62 yaşındaki Müdayim Matban, bostanda sebzeleri kendisinin seçerek toplamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hasköylüyüm. Domates alacaktım. Çocuklar, demir yolunun altında bir bostan olduğunu ve herkesin gidip oradan domates topladığını söyledi. Ben de çocuklarımı alıp buraya geldim. Kilosu 20 TL. Dışarıdan aldığımız domateslerin yarısı çürük, yarısı ezilmiş oluyor. 20 kilo diye aldığımız ürünün 15 kilosu sağlam çıkıyor. Burada ise kendim seçiyorum, çürüklerini almıyorum. Mükemmel domatesler var. Hem daha güzel hem de daha rahat" dedi.