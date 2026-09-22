Muş'ta 710 arıcı, 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal elde ederek hasadı tamamladı - Son Dakika
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Muş'ta 710 arıcı, 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal elde ederek hasadı tamamladı

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Muş\'ta 710 arıcı, 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal elde ederek hasadı tamamladı
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Muş'ta yaz sezonu boyunca 290 bin kovanda süren bal üretiminde hasat tamamlandı ve yaklaşık 700 ton bal elde edildi. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere çeşitli illerden gelen 710 arıcı, kovanlarını kışlamak için Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'a götürüyor.

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Muş'ta, 710 arıcının 290 bin kovanda gerçekleştirdiği üretimde yaklaşık 700 ton bal elde edildi.

Muş'ta bal hasadı tamamlanırken, kentteki yaklaşık 290 bin kovandan 700 tona yakın bal elde edildi. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden Muş'a gelen yaklaşık 710 arıcı, yaz sezonu boyunca Muş Ovası'na bıraktıkları kovanlarında bal hasadı yaptı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte arıcılar kovanlarını bölgeden götürmeye başladı.

Muş'un zengin bitki örtüsü ve geniş mera alanları, farklı illerden gelen arıcıların tercih ettiği önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 290 bin kovanda yürütülen üretim sezonunda 700 tona yakın bal elde edildi. Hasadın tamamlanmasıyla birlikte arıcılar, kovanlarını yükleyerek kentten ayrılmaya başladı. Muş'ta gelecek sezon da arıcıların bölgeye gelmesi bekleniyor.

Muş'ta hasat sezonunu tamamladıklarını söyleyen Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Şahin Kaya, 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal elde edildiğini belirterek, "Muş Ovası ve Muş dağlarında elde edilen bal gerçekten çok güzel. Bu sene ovamızda yaklaşık 710 arıcı konakladı. Bu yıl çok güzel bal çıktı. 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal aldık. Daha fazla üretim yapacağız. Allah nasip ederse seneye bu hedefimizi daha da yükselteceğiz. Muş Ovası'nda gerçekten kaliteli bal üretiyoruz. Geneli organik bal. Muş'un balı her zaman çok kalitelidir. Birlik olarak Muş balını tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Her zaman misafirlerimiz gelsin, ballarımızı görsün ve satsınlar. Memnun kalacaklarına inanıyoruz" dedi.

İl dışından Muş Ovası'na gelen arıcıların kentten memnun ayrıldığını söyleyen Kaya, "Hayvancılık ve tarımdan sonra Muş'ta en çok arıcılık yapılıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü de bize destek oluyor. İnşallah bu destekler daha da artacaktır. Birlik olarak arıcılığı Muş'ta daha da artırmak istiyoruz. Muş'ta çok fazla çiçek ve geven bulunuyor. Hasat dönemi tamamlandı, balımızı çıkardık. Şimdi kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış sezonunu geçirmek için arılarımızı Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'a götürüyoruz. Arıcılarımız kışlık hazırlıklarını yapsınlar, arılarının bakımlarını düzgün şekilde yapsınlar. Birlik olarak her zaman arıcılarımızın yanındayız. Ne gerekirse destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırŞanlıurfaEkonomiMardinBatmanMuğlaHatayYaşamOrduMuşSon Dakika

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