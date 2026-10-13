Muş\'ta Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi kapsamında 100 arıcıya bin kovan dağıtıldı

Muş'ta arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminde markalaşmanın güçlendirilmesi amacıyla 100 üreticiye bin yeni kovan desteği sağlandı.

Muş'ta arıcılığın geliştirilmesi ve koloni kayıplarının azaltılması amacıyla hazırlanan "Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi" kapsamında 100 arıcıya toplam bin yeni kovan dağıtıldı. Yaklaşık 2 milyon lira bütçeli proje, yüzde 75 devlet hibesi ve yüzde 25 üretici katkısıyla hayata geçirildi. Kentte tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve arıcılığın daha güçlü bir ekonomik faaliyete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arıcılara yönelik yeni bir destek daha hayata geçirildi. Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi" ile mevcut kovanlarını yenilemek veya arıcılık faaliyetlerini geliştirmek isteyen üreticilere destek sağlandı. Proje kapsamında Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı, Muş'ta ikamet eden 100 arıcıya 10'ar adet olmak üzere toplam bin yeni kovan teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen kovan dağıtım programında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, arıcılığa yönelik çalışmaların birbirini tamamlayan projelerle sürdürüldüğünü belirterek, "Bundan 3 ay kadar önce "Baldan Altın Kanatlar" projemizle hem DAKA hem Tarım ve Orman Bakanlığı destekli güzel bir projeyi vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Bunları onun bir devamı gibi de söyleyebiliriz. Bugün de bin tane kovanımızı çiftçi kardeşlerimizle buluşturacağız. Biz tüm arkadaşlarımızla beraber Muş'un sahip olduğu bu yeteneklerini, bu Allah vergisi imkanlarını en iyi şekilde kullanmaya, çiftçilerimizle beraber bu anlamda Muş'u daha ileriye taşımaya gayret gösteriyoruz. Tarım ve hayvancılık, bizim kurtuluşumuz bu. Sanayi anlamında ilimizin imkanları belli. Ama bunun yanı sıra da uçsuz bucaksız ovalarımızla, su kaynaklarımızla, yaylalarımızla, otlaklarımızla da bu anlamda tarım ve hayvancılıkta da çok ciddi potansiyelimiz olduğu da bir gerçek. Ama bunu sadece atalarımızla öğrendiğimiz şekilde değil, modern ilimle, teknikle buluşturarak yarınlara bu rakamlarımızı, bu kapasitemizi, verimliliğimizi arttırmak zorundayız. Bunun da hep beraber farkındayız" dedi.

Muş'un sahip olduğu imkanlar göz önünde bulundurulduğunda, hayvancılık ve arıcılık yapmak isteyenlerin bu alanlarda faaliyet göstermemesi için herhangi bir mazeretlerinin bulunmadığını ifade eden Vali Çakır, "Uçsuz bucaksız dağlar, ovalar hepimizin. Kurslarla, desteklerle isteyen her bir vatandaşımız 3-5 ay geçmeden böyle ortalama bir arı üreticisi, bal üreticisi haline gelebilir. Hayvancılıkta da hem büyükbaşta hem küçükbaşta bir sürü desteğimiz var. Sadece valilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DAKA ve DAP'la birlikte biz şu 1-1,5 yıl içerisinde 150 milyon liraya yakın proje geliştirmişiz. Devletimizin bu anlamlarda 100 milyonları bulan, milyarları bulan destekleri de hariç. O yüzden sahip olmuş olduğumuz bu imkanları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Potansiyelimizin farkına varmamız lazım. Rızkımızı kazandığımız, ekmeğimizi kazandığımız her işe de büyük bir saygı göstermemiz lazım" şeklinde konuştu.

Programda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise ilin tarım ve hayvancılık alanındaki üretim kapasitesine değinerek arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaları anlattı. Muş'un geniş meraları ve zengin bitki örtüsünün üretim açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Gönç, 2025 yılında büyükbaş hayvan varlığının 254 bine, küçükbaş hayvan varlığının ise yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştığını kaydetti.