MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı - Son Dakika
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MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı

21.05.2022 00:12

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin hazırladığı 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin hazırladığı 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı.

Asmalı, MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nde, enerjide bağımsızlığın yerli ve milli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın, "yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretim ve tüketimi", " Türkiye'nin enerji sanayisinin inşa edilmesi" ve "enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifi" olmak üzere üç temel prensiple 11 maddelik enerji stratejisi hazırladığını aktaran Asmalı, yeni yol haritasıyla gelecek dönem enerji politikalarının şekillenmesinde rehber olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Asmalı, 11 maddelik enerji stratejisini şu ifadelerle açıkladı:

"Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2050'ye kadar yüzde 75'e, dünya yenilenebilir enerji pastasındaki payımız ise yüzde 3'e çıkartılmalıdır. Bireysel yenilenebilir enerji yatırımlarının bürokrasisi ise sıfırlanmalıdır. Enerji verimliliği yerli ve milli enerji kaynağıdır. 10-20-40 modeliyle gelecek 10 yılda enerji verimliliği yatırımına 20 milyar dolar finansman sağlanarak, enerji verimliliğiyle ithal enerjide 40 milyar dolar azaltım hedefi koyularak milli enerji verimliliği seferberliği ilan edilmelidir. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini tüm gücümüzle desteklerken, iklim değişikliği hedefleri kapsamında doğal gaz ve nükleer enerjinin yeşil yakıt statüsüne alınmasını teklif ediyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir ve düşük karbonlu gazların üretimine ağırlık verilmeli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir."

Stratejinin dördüncü maddesinin sera gazı emisyonu hedeflerine ulaşmak ve enerjide bağımsızlığı sağlamak için nükleer enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının 20 yılda yüzde 20'ye çıkarılmasına ilişkin talepleri olduğunu söyleyen Asmalı, yerli ve milli enerji politikasına destek olacak şekilde enerji sanayisi stratejisi oluşturulmasını talep etti.

"Enerji, Türkiye için gider değil, gelir kalemine dönüşebilir"

Asmalı, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji ekipman üretiminde AB'nin bir numaralı tedarikçisi olabileceğini, MÜSİAD'ın üyeleriyle bu hamlede görev almaya talip olduğunu ve güneş enerjisi alanında fotovoltaik panel üretiminde yatırım kararı aldıklarını belirtti.

Stratejinin altıncı maddesinin "Türkiye'de 20 yılda yıllık 5 milyar dolar ihracat yapılabilecek milli hidrojen hamlesi başlatılarak, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye'de yatırıma uygun ortam oluşturulması" yönündeki talepleri olduğunu belirten Asmalı, stratejinin diğer maddelerini şöyle sıraladı:

"Üç kıtanın merkezindeki Türkiye'nin topraklarından geçen petrol ve gaz hatlarını artırarak, 'Dünyanın Enerji Kuşak Yolu Türkiye' sloganıyla enerji artan talebi garanti altına alması ve istikrarlı enerji tedarikçisi konumunu güçlendirmesiyle ilgili iradenin devamını bekliyoruz.

Enerji, Türkiye için gider değil, gelir kalemine dönüşebilir. Bu dönüşüm için genç, nitelikli istihdam gücü gerekmektedir. Yapılacak çalışmalarla Türkiye 10 yılda enerji dönüşümüne 200 bin yeni istihdam sağlayacak enerji istihdamı hamlesini başlatmalıdır. Mevcut bina stokunda dönüşüm ve finansmanlı yerli üretim yalıtım seferberliğiyle yılda 7 milyar dolar enerji tasarrufuna 10 yılda ulaşacak mevzuat altyapısının oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu politikayla enerji tasarrufu, yerli üretim, ekonomik canlanma ve istihdam sağlanacaktır. Bu aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığı azaltan önemli etkendir. Yerli otomobilimiz TOGG ile birlikte elektrikli araçlar için gerekli enerjiyi, dağıtık enerji ile yenilenebilir enerjiden sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda depolama teknolojileri için teşvik ve desteklerin artırılması bu dönüşüm için önem arz etmektedir. Enerji dönüşümü için en önemli ihtiyaç olan kritik minerallerin sürdürülebilir temini ve güvenliği, dönüşüm için başlıca maddelerimizden biridir."

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, belirlenen plan çerçevesinde enerjide kendi kendine yetebilen ülke Türkiye hedefine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı
MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı
MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı
MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı - Son Dakika


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