MÜSİAD Avrupa Türk Gıda Zirvesi Almanya'da

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD), Türk gıda sektörünün Avrupa pazarındaki gücünü artırmak amacıyla düzenleyeceği "MÜSİAD Avrupa Türk Gıda Zirvesi", 8 Şubat'ta Almanya'da yapılacak.

MÜSİAD Avrupa'dan yapılan açıklamada, Türk gıda sektörü çatısı altında Avrupa'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarını bir araya getirerek, ortak akıl çerçevesinde somut çözümler ve stratejiler geliştirmeyi hedefleyen zirvenin, Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Hanau Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, gıda sektörünün mevcut sorunlarının tartışılacağı, geleceğe yönelik sürdürülebilir çözümlerin geliştirileceği aktarılan açıklamada, etkinlikle Avrupa'daki Türk gıda sektörünün etkinliğini artıracak stratejiler oluşturmanın ve çevresel etkileri en aza indiren yeşil gıda uygulamalarını desteklemenin de amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, zirvede katılımcılara, gıda sektöründeki yeniliklerin ve çözümlerin tartışıldığı konferanslar ve yeni ortaklıklar kurmak için networking fırsatları gibi zengin bir program sunulacağı kaydedildi.

"Zirve, hem geleneksel değerlerimizi hem de yenilikçi yaklaşımları bir araya getiriyor"

Açıklamada, "1. Kuşak diye tabir ettiğimiz ve ilk dönem Avrupa'ya gelen dedelerimiz ve babalarımızın küçük işletmelerle başlattıkları bu yolculuk, bugün birçok büyük şirketin ortaya çıkmasına ve Türkiye'den Avrupa'ya yapılan gıda ihracatının büyük bir kısmının, Avrupa'da yaşayan Türk iş insanlarının gayretleriyle gerçekleşmesine vesile olmuştur." değerlendirmeleri yer aldı.

Avrupa'daki Türk iş insanlarının gıda ticaretinde küçük şirketlerden büyük işletmelere dönüşerek hem Türkiye'ye hem de bulundukları ülkelere ekonomik katkılar sağlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Zirve, hem geleneksel değerlerimizi hem de yenilikçi yaklaşımları bir araya getirerek, Türk gıdasının Avrupa pazarındaki marka değerini daha ileriye taşımayı hedefliyor. Katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin ihracattaki rolünü güçlendirmek, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve dijitalleşme gibi konular zirvenin önemli odakları arasında yer alacak. Avrupa'daki tüketici eğilimleri, çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik uygulamaları üzerine de önemli çıkarımlar yapılması bekleniyor."

Açıklamada, zirveye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılmasının beklendiği kaydedildi.

"Ortak akıl ve işbirliğini teşvik ediyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk gıda sektörünün küresel pazardaki gücünü artırmak ve uluslararası rekabette sürdürülebilir başarılar elde etmek için ortak akıl ve işbirliğini teşvik ettiklerini kaydetti.

MÜSİAD Avrupa Türk Gıda Zirvesi'nin, sektör temsilcilerinin sesini duyurabileceği ve işbirliği fırsatlarını keşfedebileceği önemli bir platform olduğuna işaret eden Asmalı, yeşil gıda ve çevre dostu üretim anlayışını destekleyerek, Türk iş dünyasının Avrupa'da daha güçlü şekilde varlık göstermesine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Asmalı, "Bu zirve, Türk girişimcilerinin vizyonunu Avrupa'ya taşımada önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'a göre, Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde Türk gıda sektöründe yaklaşık 146 bin girişimci faaliyet gösteriyor.

Avrupa'daki Türk hanelerinin yıllık gıda harcamasının ise 14,56 milyar avro olduğu tahmin edilirken, bu harcamanın en büyük kısmı yine Türk damak tadına uygun olarak Türk ürünleri ve Türk markaları üzerine oluyor.