MÜSİAD Başkanı Asmalı: "Sanayide çarklar güçlü Türkiye için dönüyor" - Son Dakika
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MÜSİAD Başkanı Asmalı: "Sanayide çarklar güçlü Türkiye için dönüyor"

30.06.2022 12:39
MÜSİAD Başkanı Asmalı: "Sanayide çarklar güçlü Türkiye için dönüyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Sanayide çarklar güçlü Türkiye için dönüyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Sanayide çarklar güçlü Türkiye için dönüyor." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada Mahmut Asmalı'nın haziran ayı MÜSİAD Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi'nin son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden MÜSİAD Başkanı Asmalı, sanayide çarkların güçlü Türkiye için döndüğünü belirtti. Asmalı???????, "Önceki aya göre 9,0 puan artarak 61,4 seviyesine ulaşan yeni sipariş alt endeksi, sanayi sektörü genelinde gözlenen ivme artışında belirleyici rol oynadı. 56,3 puana yükselen üretim alt endeksi de sanayide nisan ayından beri kesintisiz üretim artışını işaret ediyor. Bununla birlikte istihdam alt endeksi 53,9 puanla referans değeri üzerindeki seyrini sürdürürken, sektör genelinde emek talebi artışı devam ediyor. Sanayide olumlu tabloyu 11'inci ayına taşıyan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 56,9 puanla son 18 ayın en yüksek seviyesinde." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Başkanı Asmalı: 'Sanayide çarklar güçlü Türkiye için dönüyor' - Son Dakika

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