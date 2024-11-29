MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı devam ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

29.11.2024 15:46
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başlayan etkinlik, kapsamlı programlarla iş dünyasını bir araya getiriyor.

Bu yılki etkinlikte, 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar buluşarak yeni işbirlikleri kuruyor.

24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen etkinlik, Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyor.

Etkinlikte, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu Türkiye- Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirildi.

Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelere ev sahipliği yapan fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapıldı.

Bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlik, 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanıyla yerli ve yabancı iş insanlarını güçlü işbirlikleriyle buluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış programına katılmasının beklendiği etkinliğin, Türkiye'nin küresel ticaret potansiyelini artırması ve dünyanın dört bir yanından iş insanları arasında ticaret köprüleri kurması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı devam ediyor - Son Dakika

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