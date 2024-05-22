MÜSİAD Genel Başkanı: Türk iş insanlarına ABD pazarında büyük görev düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı: Türk iş insanlarına ABD pazarında büyük görev düşüyor

MÜSİAD Genel Başkanı: Türk iş insanlarına ABD pazarında büyük görev düşüyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ABD'nin Çin pazarından kurtulup farklı pazarlara açılma stratejisi olduğunu belirterek, Türk iş insanlarına büyük görev düştüğünü söyledi. Asmalı, ABD ziyaretlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirerek, Türk iş insanlarının ABD pazarına yoğunlaşmaları çağrısında bulundu ve Amerika pazarının önemini vurguladı.

22.05.2024 11:05
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ABD'nin Çin pazarından kurtulup farklı pazarlara açılma stratejisi olduğunu belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi" hedefi kapsamında Türk iş insanlarına büyük görev düştüğünü söyledi.

Asmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş seyahati ve çeşitli etkinlikler dolayısıyla gerçekleştirdikleri ABD ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye'de çeşitli şubelerden 70'den fazla üyeyle ABD'ye geldiklerinin bilgisini veren Asmalı, burada önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Asmalı, ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın yanı sıra iş insanları ve yerel siyasetçilerin de katılımıyla network etkinliği düzenlediklerini kaydederek, aynı gün MÜSİAD New York Şubesinin ofis açılışını yaptıklarını bildirdi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Türkiye'nin ihracatına ve diaspora çalışmalarına destek verenleri ödüllendirdiklerini dile getiren Asmalı, TASC ile mutabakat zaptı imzaladıklarının bilgisini paylaştı.

Asmalı, New York'ta düzenledikleri bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı etkinliklerine işaret ederek, burada çeşitli eyaletlerden gelen şube başkanları ile eyaletlere özgü yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi.

MÜSİAD'ın ABD'de 9 temsil noktası olduğunu hatırlatan Asmalı, "Yıl sonuna kadar buna Ohio, Illinois, Pennsylvania ve Florida eyaletlerini de ekleyerek temsil noktası sayımızı 13'ye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Buranın kanunlarını, standartlarını iyi bilip; planlı, programlı hareket etmeliyiz"

Mahmut Asmalı, ABD'nin önemli bir pazar ve Türkiye'nin Almanya'dan sonra en çok ihracat yaptığı ülke olduğunu belirterek, ABD ile ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini bildirdi.

İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunduğuna değinen Asmalı, "Henüz üçte birini gerçekleştiriyoruz. Oysa Amerika dünyanın en büyük ekonomisi ve büyük bir pazar. Yapacak çok işimiz var. Burasının Çin pazarından kurtulup farklı pazarlara açılma stratejisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türk iş insanlarına burada çok büyük bir görev düşüyor." diye konuştu.

Asmalı, Türk iş insanlarının ABD'yi iş yapmak için uzak bir ülke gibi gördüğünü belirterek, gelişen lojistik imkanlardan bahsetti.

Türk iş insanlarına ABD pazarına yoğunlaşmaları çağrısında bulunan Asmalı, ülkenin yaklaşık 80 bin dolar olan kişi başına düşen milli gelirinin Avrupa Birliği'nin neredeyse 1,5 katı olduğunu söyledi.

Asmalı, bu nedenle ABD'nin ciddi ihtiyaçlarının bulunduğuna değinerek, "Bizim buranın kanunlarını, standartlarını, ölçeklerini iyi bilip; planlı, programlı hareket etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen tecrübe paylaşımı etkinliğinde de hukukçulardan mali müşavirlere kadar birçok kişinin bilgilendirme sunumu yaptığını dile getiren Asmalı, "Geldiğimiz günden bu yana her anımızı değerlendirmek için buradayız. Amerikalı iş adamlarıyla gerek Türkiye'de gerek burada, hatta üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapma imkanlarını araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

"İş insanlarına güçlü ticari bağlantılar kurma görevi düşüyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye ile ABD'nin iki önemli müttefik olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasette zaman zaman inişler ve çıkışlar da olabiliyor ama biz iş insanlarına düşen görev, buralarda çok güçlü ticari bağlantılar kurup Amerikalı siyasetçilere de Türkiye'nin siyasi tezlerini anlatabilmek. Biz ne kadar temas eder, ne kadar iyi ilişkiler kurarsak Türkiye'nin diplomasi alanındaki tezlerini buradaki siyasetçilere çok daha iyi anlatırız. Bu açıdan bizlere çok önemli bir görev düşüyor. İnşallah MÜSİAD olarak da bu noktada üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Asmalı, New York'taki etkinliklerin ardından, Pennsylvania ve Delaware eyaletlerinde de üye iş yerlerini ziyaret edeceklerini kaydederek, başkent Washington'da da tecrübe paylaşımı, network toplantıları ve B2B görüşmeler gibi etkinlikler yapacaklarını anlattı.

ABD iş seyahatine yönelik bir rapor da hazırlayacaklarının bilgisini veren Asmalı, "Türkiye'ye dönünce 14 bini aşkın üyemize burada gözlemlediğimiz fırsatları bir rapor olarak sunacağız ve Amerika pazarının asla ihmal edilmemesi, boş bırakılmaması gerektiğini duyuracağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı: Türk iş insanlarına ABD pazarında büyük görev düşüyor - Son Dakika

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