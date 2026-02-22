MÜSİAD İftar Programı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MÜSİAD İftar Programı Gerçekleşti

MÜSİAD İftar Programı Gerçekleşti
22.02.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, birlik ve kararlılığın önemini vurguladı, başarı öykülerine dikkat çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Anadolu'dan küresel pazarlara uzanan başarı hikayelerinin arkasında sabır, emek ve inanç bulunduğunu belirterek, "MÜSİAD, tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor. Birlik ruhu geleceğe dair kararlılığı daha da pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD tarafından her yıl ramazan ayının ilk haftasında geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel İftar Programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir ve 2 bini aşkın MÜSİAD üyesinin katılımıyla derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, burada yaptığı konuşmada, birlik ve kararlılığın geleceğe yön veren en büyük güçleri olduğunu belirterek, MÜSİAD'ın kuruluşundan bugüne taşıdığı medeniyet tasavvuruna ve sorumluluk bilincine dikkati çekti.

Özdemir, MÜSİAD'ın yalnızca ekonomik bir yapı olmanın ötesinde, ortak zihniyet, değerler bütünü ve istikamet etrafında şekillenen güçlü camia olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin içinden geçtiği küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinden güçlü liderlik, kararlılık ve zihinsel dayanıklılığın verdiği güçle ilerlediğini ifade eden Özdemir, MÜSİAD camiasının her dönemde üretim, istihdam ve ihracat odaklı katkılarıyla bu sürecin önemli parçası olduğunu kaydetti.

Anadolu'dan küresel pazarlara uzanan başarı hikayelerinin arkasında sabır, emek ve inanç bulunduğunu dile getiren Özdemir, "MÜSİAD, tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor. Birlik ruhu geleceğe dair kararlılığı daha da pekiştiriyor." dedi.

Kaynak: AA

Burhan Özdemir, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Kültür, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İftar Programı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 00:59:54. #.0.5#
SON DAKİKA: MÜSİAD İftar Programı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.