MÜSİAD İzmir Başkanı: Küçük işletmeler için enflasyon düzeltmesi kararı olumlu

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, küçük işletmelere yönelik alınan kararla yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmasını olumlu karşıladıklarını bildirdi.

MÜSİAD'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Temur, 2023 yılı itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmelerin enflasyon düzeltmesi kapsamının dışında bırakılmasının, ekonominin lokomotifi durumunda olan küçük işletmeler adına oldukça memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Enflasyon düzenlemesinin ekonomik büyüme ve istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açma noktasında yüksek bir risk taşıdığını ifade eden Temur, "MÜSİAD olarak yeniden ekonomi yönetimini, bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.

Temur, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farkların verginin konusu olmaması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu düzeltme işlemi finansal tabloların gerçek durumu yansıtması adına yapılmaktadır. Buna ilaveten enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde değil, yılda bir kez uygulanacak şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır.

Bu vesileyle enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesinin yatırımcıların güvenini sarsma riski taşıdığının altını çiziyor, bu farkların vergi kapsamı dışında tutulması gerektiğini yeniden ifade ediyoruz."