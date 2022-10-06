MÜSİAD İzmir Almanya'da iş görüşmeleri yapacak - Son Dakika
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MÜSİAD İzmir Almanya'da iş görüşmeleri yapacak

06.10.2022 11:01
MÜSİAD İzmir Almanya'da iş görüşmeleri yapacak

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Almanya'ya düzenledikleri 3 günlük programda iş görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Almanya'ya düzenledikleri 3 günlük programda iş görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'den 30 kişilik iş insanı topluluğunun 6-9 Ekim'de Almanya'nın Stuttgart, Karlsruhe ve Frankfurt şehirlerinde inceleme ve görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Üyelerinin dış ticaretini geliştirmek ve iş birliklerini arttırmak istediklerini aktaran Saygılı, "Gezimizde Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve iş birliği çalışmalarını görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir Almanya'da iş görüşmeleri yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: MÜSİAD İzmir Almanya'da iş görüşmeleri yapacak - Son Dakika
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