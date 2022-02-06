MÜSİAD Konya Şubesi üyeleri Sakaryalı iş insanlarıyla buluştu

MÜSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen iş geliştirme toplantısında Sakaryalı ve Konyalı iş insanları, oluşturulan sektörel masalarda B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, toplantının açılışında, MÜSİAD sayesinde sahip oldukları büyük ağı, üyeleri açısından iş fırsatlarına dönüştürmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üyeler arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmalara devam edeceklerine dikkati çeken Kağnıcı, "Ne kadar çok bir araya gelebilirsek, birlik ve beraberliğimizi artırmış olacağız. Şubelerimizin arasındaki ikili ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkaracağız ve karşılıklı ticaretimizi de artıracağız. Kardeşlik köprülerini tesisi ettiğimiz Sakarya bizim için önem arz etmektedir." diye konuştu.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da özellikle otomotiv ve savunma sanayisinde ve diğer sektörlerde de organizasyonlar yaptıklarını iş geliştirme programlarını önemsediklerini dile getirdi.

İş geliştirme toplantısı ve B2B görüşmelerinde Konya ve Sakarya şubelerinin üyeleri, sektörel masalarda ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi.

Gala bölümünde iş insanlarına hitap eden TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise MÜSİAD'ın ülke açısından büyük bir değer olduğunu söyledi.

Programa telekonferansla bağlanan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, "Yaşanan ekonomik süreci kısa bir süre içerisinde aşacağız. Türkiye, darbelere ve krizlere dayanıklı bir ülkedir. Hiç moral bozmayalım ve çalışmalarımızı artıralım. MÜSİAD olarak bizler, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.