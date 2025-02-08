MÜSİAD Malatya'da Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Malatya'da Ekonomi Değerlendirmesi

MÜSİAD Malatya\'da Ekonomi Değerlendirmesi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Malatya'da deprem sonrası ekonomi ve bağımsızlık vurgusu yaptı.

08.02.2025 13:53
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Malatya'da düzenlenen "Üye Hasbihal" programına katıldı. MÜSİAD Malatya Şubesi'nde gerçekleşen toplantıda, şehirdeki deprem sonrası süreç ve Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 12 Ocak 2023'te göreve geldiklerinden bu yana depremle mücadelede yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Akçin, "Genel Başkanımız ve tüm şube başkanlarımızın desteğini her zaman hissettik. Sorunlarımıza anında çözümler üretilerek isteklerimiz yerine getirildi. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Bağımsız ekonomik yapı şart"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise konuşmasında, derneğin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, 84 ülkede 99 irtibat noktası ve 14 bin üye ile büyük bir sermaye platformu olduklarını söyledi.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin arttığını belirten Asmalı, "Ekonomik ve siyasi olarak tam bağımsız bir yapıya kavuşmalıyız. Başkalarına bağlı kalarak hareket edersek paramparça oluruz. Küresel güçlerin kırmızı çizgileri çiğnediği bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonla mücadelede olumlu gelişmeler var"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz aylarda MÜSİAD Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Asmalı, ekonomi programının etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin döviz rezervlerinde artış yaşandığını ve işsizlik oranının tek hanelere düştüğünü belirten Asmalı, en büyük sorunun yüksek enflasyon olduğunu söyledi.

Asmalı, "Geçen yıl enflasyon yüzde 44 seviyesinde kapanırken, 2024 Mayıs ayında yüzde 75'ten yüzde 42 seviyelerine geriledi. Ancak özellikle kira ve eğitim masraflarındaki artış nedeniyle hizmet enflasyonunda katılık devam ediyor. Yıl ortasına kadar 8-10 puanlık bir düşüş daha bekleniyor. Hükümetimize, sıkı para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformların da hayata geçirilmesi gerektiğini öneriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Malatya'da Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika

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