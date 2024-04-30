MÜSİAD Malatya Şube Başkanı, yerinde dönüşüm projesi için destek tutarının güncellenmesini istedi - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı, yerinde dönüşüm projesi için destek tutarının güncellenmesini istedi

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı, yerinde dönüşüm projesi için destek tutarının güncellenmesini istedi

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya'da yaşanan deprem sonrası yerinde dönüşüm projesi için verilen destek tutarının güncel maliyetlere göre yeniden belirlenmesini talep etti. Akçin, 1,5 milyon TL'lik desteğin günümüz şartlarında yetersiz olduğunu ve yeni bir düzenlemenin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, güçlendirme ruhsatı olan depremzedelere AFAD tarafından verilecek Güçlendirme Kredisi'nin hızlı bir şekilde kullandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

30.04.2024 10:39
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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, deprem bölgesi Malatya'da yerinde dönüşüm projesi için verilen tutarın güncel maliyetlere göre yeniden belirlenmesini istedi.

6 Şubat 2023'de yaşanan asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da yerinde dönüşüm projesi için verilen 750 bini hibe olan 1,5 milyon TL'lik desteğin günümüz şartlarında yeterli olmadığını ifade eden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yeni bir düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi.

Asrın felaketi sonrası depremden etkilenen tüm vatandaşlara bugüne kadar verilen hane başı destek, taşınma yardımı, kira yardımı gibi destekler için hükümete teşekkür eden Akçin, "Ancak Yerinde Dönüşüm projesi için verilecek olan ve Ekim ayının içerisinde açıklanan 750 bin TL hibe+750 bin TL kredi toplamı 1,5 milyon TL'nin günümüz şartlarında maalesef yeterli değil" dedi.

2023 Ağustos ayında açıklanan yapı yaklaşık birim maliyeti ile ilgili bilgiler veren Akçin, "4A grubundaki bir yapı için 10 bin 200 TL/M2 iken 1,5 milyon TL ile yaklaşık 147 M2 bir yapı yapılmaktaydı. 2024 yılı Şubat ayında açıklanan aynı gruptaki yapının maliyeti 15.300 TL/M2 olarak güncellenmiştir ve 1,5 milyon TL ile yapılabilecek konut büyüklüğü 98 M2'ye düşmüştür. Dolayısıyla 1,5 milyon TL olan yerinde dönüşüm desteğinin artan enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve günümüz maliyetlerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Akçin ayrıca güçlendirme ruhsatı olan birçok depremzede vatandaşa da AFAD tarafından verilecek Güçlendirme Kredisine ilişkinde yaklaşık 7 bin 500 konutun hızlı bir şekilde kredisinin kullandırılmaya başlamasının elzem olduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Malatya Şube Başkanı, yerinde dönüşüm projesi için destek tutarının güncellenmesini istedi - Son Dakika

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