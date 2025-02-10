MÜSİAD Malatya, Türkiye-Suriye Zirvesi\'nde Aktif Rol Aldı

Ekonomi

MÜSİAD Malatya, Türkiye- Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi'nde aktif rol aldı. Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya'nın üretim gücünü ve yatırım potansiyelini vurgulayarak, Suriyeli iş insanlarıyla yeni iş birlikleri için önemli temaslarda bulundu.

Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, MÜSİAD ve International Business Forum (IBF) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir platform sundu. Zirveye katılan MÜSİAD Malatya Şubesi, Malatya'nın üretim gücünü ve yatırım potansiyelini ön plana çıkararak, Suriyeli iş insanlarıyla iş birliklerini geliştirmeye yönelik stratejik görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye ticari ilişkilerinin yeniden canlanması için önemli adımlar atıldığını belirterek, Ziraat Bankası'nın Suriye'de faaliyete başlayacağını müjdeledi. Bu adımın, iki ülke arasındaki ticari güveni artırarak, iş dünyasına önemli kolaylıklar sağlayacağını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik kalkınmaya olan desteğinin süreceğini ifade etti.

"Malatya, üretim üssü ve bölgesel ticaretin öncüsü"

Zirvede değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Malatya'nın üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve stratejik konumuyla bölgenin ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Akçin, "Bu zirvede, şehrimizde üretilen sanayi ürünlerini Suriyeli iş insanlarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Malatya'nın ve çevre illerin önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

"Türkiye-Suriye ticari hacmi 10 milyar dolara ulaşacak"

MÜSİAD'ın 8 Aralık'tan bu yana Suriye ile ticaretin yeniden canlanması için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Akçin, bu zirvenin kısa sürede hayata geçirilmesinin MÜSİAD'ın etkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Akçin, "Ticaret Bakanımızın da belirttiği gibi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Ziraat Bankası'nın Suriye'de faaliyet göstermeye başlaması, güvenli ticaret ortamının oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında öncü rol üstlenecek"

Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türkiye'nin ekonomik ve insani açıdan kritik bir destek sunacağını vurgulayan Akçin, "Suriye'nin yeniden yapılandığı bu süreçte, Türkiye olarak her alanda yanlarında olacağız. Kurulacak sağlam ticaret köprüsü, sadece ekonomik ilişkileri değil, bölgesel istikrarı da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Zirve boyunca düzenlenen B2B toplantılar ve firma ziyaretleri, iş dünyasının iki ülke arasındaki potansiyeli daha yakından değerlendirmesine olanak sağladı. MÜSİAD Malatya Şubesi ve üyeleri, bu görüşmelerde aktif rol alarak yeni ticaret bağlantıları kurma noktasında önemli adımlar attı. Akçin, bu tür uluslararası organizasyonların, iş dünyasına yeni fırsatlar sunduğunu ve bölgesel ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, zirvenin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. - MALATYA