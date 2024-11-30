MÜSİAD Muğla Başkanı Aykaç ve beraberindeki heyet MÜSİAD EXPO2024 Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Muğla Başkanı Aykaç ve beraberindeki heyet MÜSİAD EXPO2024 Fuarı'na katıldı

MÜSİAD Muğla Başkanı Aykaç ve beraberindeki heyet MÜSİAD EXPO2024 Fuarı\'na katıldı

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO2024 Ticaret Fuarı 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde gerçekleşti.

30.11.2024 10:29
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Bu yıl 20'ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO2024 Ticaret Fuarı 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde gerçekleşti. Etkinlik, 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanıyla 94 ülkeden iş insanları, yerli ve yabancı sanayiciler ve yatırımcıları bir araya getirdi.

MÜSİAD EXPO2024 Ticaret Fuarı'na Muğla'dan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve beraberindeki heyet fuar alanındaki stantları gezerek global ticaretin yönü hakkında bilgi aldı. Başkan Aykaç, bu tür organizasyonların yerel iş dünyasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağladığını ve geleceğe dair önemli bir platform oluşturduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu Türkiye- Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve Dünya Başkanlar toplantısı gerçekleştirildi. Fuar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Muğla Başkanı Aykaç ve beraberindeki heyet MÜSİAD EXPO2024 Fuarı'na katıldı - Son Dakika

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