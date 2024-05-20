MÜSİAD New York şubesi açıldı

Ekonomi

NEW Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) New York şubesi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, MÜSİAD ABD Başkanı Yavuz Orta ve MÜSİAD New York Başkanı Savaş Şahin'in yanı sıra iş insanları da katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin oldukça büyük bir pazar ve aynı zamanda da teknoloji üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin birçok stratejik alanda ABD ile işbirliği yaptığına işaret eden Yıldız, MÜSİAD gibi kurumlar geliştikçe ülkeyle ilişkilerin daha sağlıklı zemine oturacağını ifade etti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Özgür de özellikle Kovid-19 salgınından sonra ABD'de büyük iş imkanlarının ortaya çıktığına dikkati çekti.

Türk iş insanlarının üretimde esnek olmaları ve kalite avantajının önemli fırsatlar oluşturduğunu kaydeden Özgür, "MÜSİAD'ın da bu fırsatlardan yararlanmaya karar verip buradaki varlığını artırma kararı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür, kısa dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde önemli adımlar atılacağını söyledi.

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde hepimize önemli görevler düşüyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, derneğin küresel ve ulusal ölçekte büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolarlar seviyelerinde olduğuna değinen Asmalı, "30'lardayız, hedef 100. Dolayısıyla hepimize çok görev düşüyor. Çok önemli ve iddialı bir hedef ama uzak değil." diye konuştu.

Asmalı, Türk şirketlerinin pandemi sonrası dünyadaki yeni ticaret düzeninde önemli görevler üstlenebileceğini belirterek, ABD'nin de bu kapsamda önemli bir pazar olduğunu kaydetti.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Sar, dünyada 99 noktada faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, ABD'nin çeşitli noktalarda gerçekleştirecekleri organizasyonlarla da üyelerin ticari ilişkilerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Derneğin ABD'de 9 eyalette olduğunun bilgisini veren Sar, ekonomik olarak güçlü olan 3 eyalette daha teşkilatlanmayı planladıklarını aktardı.

"Türkiye ile ABD'deki iş insanları arasında köprü vazifesi görecek"

MÜSİAD ABD Başkanı Orta da derneğin New York şubesini sadece üyelere değil Türkiye'den tüm iş insanlarına açtıklarına dikkati çekti.

Türkiye ile ABD'deki iş insanları arasında köprü vazifesi göreceklerini vurgulayan Orta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacmini önce 100 milyar dolara, daha sonra da 1 trilyon dolara çıkaracaklarını anlattı.

Orta, ABD'nin çok büyük bir pazar olduğuna işaret ederek, bu kapsamda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

MÜSİAD New York Başkanı Savaş Şahin de ABD'nin dünyanın, New York'un da ABD'nin ticaret merkezi olduğunu belirtti.

Diaspora olarak güçlü olabilmek için New York şubesinin de gerekli olduğunu söyleyen Şahin, şubenin ABD'deki Türk toplumunun bir evi olacağına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, MÜSİAD'ın New York şubesinin açılışı gerçekleştirildi.