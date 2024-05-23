MÜSİAD Washington'da Türkiye-ABD İş Forumu düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Washington'da Türkiye-ABD İş Forumu düzenledi

MÜSİAD Washington\'da Türkiye-ABD İş Forumu düzenledi

MÜSİAD tarafından Washington'da gerçekleştirilen Türkiye-ABD İş Forumu'nda, ticaret müşavirleri sunumlar yaparak tecrübelerini paylaştı. Etkinlikte, Türkiye-ABD Ticari İlişkileri paneli de düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ABD ile ticaret ve ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak, ticaret hacminin artırılması gerektiğini belirtti. MÜSİAD İhracat Başkanı Abdullah Bozatlı ise ABD'nin Türkiye için stratejik bir ülke olduğunu ifade etti.

23.05.2024 06:33
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Washington'da Türkiye-ABD İş Forumu yapıldı.

Washington'a yarım saatlik mesafedeki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen forum kapsamında, tecrübe paylaşımı oturumlarında Washington ticaret müşavirleri sunumlar yaptı.

Türkiye ve ABD'de iş yapmakla ilgili hukuki mevzuata ve ABD'de inşaat sektörü ile yatırım imkanlarına ilişkin oturumların düzenlendiği etkinlikte, "Türkiye-ABD Ticari İlişkiler: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Yolları" başlıklı panel de gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 34 yılı aşkın zamandır yüksek ahlak ve yüksek teknoloji ilkesiyle faaliyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdüğünü söyledi.

ABD'nin hem siyasi hem de ekonomik olarak dünyanın en önemli ülkesi olduğunu belirten Asmalı, hiç bir ülkenin özellikle de Türkiye'nin böyle bir ülkeyi hem ticari hem de diğer faaliyetler noktasında görmezden gelemeyeceğini ifade etti.

Asmalı, iki ülkenin siyasi ilişkileri bazen inişli-çıkışlı olsa da çok eski müttefik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz durum itibarıyla ABD ile siyasi noktada bazı farklı düşüncelerimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun en büyük sebebi de bizim tezlerimizi, haklı davamızı Amerikalı siyasetçilere anlatamamız. Bunun en önemli yolu ticaretten, ekonomik ilişkilerden geçmektedir. Dolayısıyka burada daha çok yatırım ve daha çok ticaret yapacağız, iktisadi olarak çok daha güçlenerek tezlerimizi Amerikalı siyasetçilere anlatma fırsatı bulacağız. Ben bunu çok rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum. Ticaret hacmimizi ilk etapta 100 milyar dolara çıkarırsak en önemli merhaleyi geçmiş olacağız. Şu anda bu hedef hacmin 3'te 1'i mesafesindeyiz. Yapacak çok işimiz var ve bir an önce bu işlere başlamalıyız."

ABD'ye bu gelişleriyle yeni bir başlangıç sayfası açtıklarını belirten Asmalı, bundan sonra çok daha kalabalık ve kararlı iş adamları heyetleriyle ülkeye en kısa zamanda tekrar geleceklerini aktardı.

MÜSİAD İhracat Başkanı Abdullah Bozatlı da bir buçuk yıl önce ABD'yi stratejik ülke ilan ederek özel bir heyetle geldiklerini anlattı.

Türkiye'nin bütün illerinden ihracat yapmak isteyen iş insanlarıyla görüşerek kurdukları heyetle ABD'ye geldiklerini anlatan Bozatlı, ülkeye gelirken bir ticaret seferberliği başlatmak istediklerini kaydetti.

Bozatlı, iki ülke arasında ticareti geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, en büyük ekonomi olan ABD'nin Türkiye için stratejik ülke olduğunu aktardı.

MÜSİAD ABD Başkanı Yavuz Orta ise Kur'an-ı Kerim ve hadislerin ticaretin önemini anlattığını belirtti.

İslam'ın ortaklık dini olduğunu anlatan Orta, ortaklıklar kurarak güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Washington'da Türkiye-ABD İş Forumu düzenledi - Son Dakika

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