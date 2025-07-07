MUSKİ'den Menteşe'ye Büyük Yatırım Planları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MUSKİ'den Menteşe'ye Büyük Yatırım Planları

MUSKİ\'den Menteşe\'ye Büyük Yatırım Planları
07.07.2025 16:39  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Menteşe ilçesinde katılımcı bütçe toplantısı düzenledi. Toplantıda 2025-2029 yılları stratejik planı kapsamında öngörülen 58,7 milyar TL bütçe ile yapılacak yatırımlara dair bilgiler verildi. Menteşe için 2024 yılında 274 milyon TL, 2025 yılında ise 487 milyon TL yatırım planlandığı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Katılımcı Bütçe Toplantısı'nın ilki gerçekleştirildi. Muğla'nın 13 ilçesinde ilgili kurumlar ve muhtarların katılımı ile gerçekleştirilecek toplantılarda ilçelerde MUSKİ ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözümü, öneriler, yatırım talepleri yerinde alınacak.

Katılımcı bütçe toplantısının ilki Menteşe'de yapılırken, toplantıya Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile Menteşe ilçesindeki muhtarlar katıldı. 2025-2029 yılları stratejik plan sunumunu MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel yaptı. Demirel, "Amacımız kurumsal altyapıyı geliştirmek, hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliği sağlamak, standartlara uygun içme ve kullanma suyu temin etmek ve yönetimini sağlamak. Hizmet alanımız içindeki atıksu yağmur sularının yönetimini sağlamak, çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre korumaya yönelik hizmetleri arttırmak" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Demirel, 2025-2029 yılı stratejik planı hakkında bilgi verdi. 2025-2029 yılları arasında 36 milyar 557 milyon 210 bin TL yatırım planlanırken, genel yönetim giderleri için de 22 milyar 158 milyon 103 bin TL olmak üzere toplam 58 milyar 715 milyon 313 bin TL'lik bütçe öngörülüyor.

Katılımcı bütçe toplantılarının ilçelerde de devam edeceğini açıklayan MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Demirel, Menteşe ilçesi için 2024 yılı toplam yatırım miktarının 274 milyon 830 bin 400 TL olduğunu, 2025 yılında ise bu rakam 487 milyon 291 bin 692 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Menteşe'ye bir önceki yıla göre yapılan yatırım miktarının yüzde 77 arttırıldığını açıklayan Demirel, "Menteşe İlçesi'nde 2024 yılında Kötekli Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilave içme suyu temini kapsamında bir adet tüp terfi imalatı yapıldı. Yapılan tüp terfi imalatı sayesinde Kötekli Mahallesi'ne iletilen içme suyu 8 litre/sn'den 25 litre/sn'ye çıkarıldı" dedi.

Menteşe 2024 yılında tamamlanan projelerden yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında MUSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası, Menteşe TOK Su Deposu, Menteşe Kademe Üstü Su Deposu'nun Güneş Enerji Santrali ile donatıldığı, Menteşe ilçesine yine 16 bin 963 metre içme suyu isale şebeke ve terfi hattı yenileme çalışması, 299 adet abone hattı bağlantısı, 396 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hat imalatı, 15 bin 675 metre dere temizliği, 8 bin 600 metre yağmur suyu, 16 bin 080 metre kanalizasyon hat temizliği yapıldı.

Menteşe'ye 2025 yılı yatırım programı hakkında da bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel, Merdivenli terfi merkezi 12 milyon TL harcama ile yenilenerek hem içme kullanma miktarının arttırıldığı hem de pompa sistemi değiştirilerek enerji tasarrufu sağlandığı açıklandı. 16 Nisan 2025 tarihinde 470 milyon TL'ye ihalesi yapılan Yeniköy, Ortaköy, Emirbeyaz Mahalleleri, Kanalizasyon Suyu Şebekesi ile içme suyu yapımı işinin değerlendirme aşamasında olduğu ve kesinleşen ihale kararının EKAP'a girildiği açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından 2025 yılı içerisinde Menteşe ilçesinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısında önemli yatırımlara imza attı. Yapılan çalışmalar kapsamında; 5 bin metre içme suyu şebeke hattı imalatı, 4 bin 465 metre içme suyu hattı revizyon ve yenileme çalışması, 532 metre içme suyu hat tamiratı, 138 metre kanalizasyon hattı imalatı, 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı temizliği, 1015 metre yağmur suyu hattı temizliği, 2 bin metre dere temizliği, 1030 adet bakım ve onarım faaliyeti hayata geçirildi.

Sandras suyu

Menteşe ilçesi, Üniversite ve Akkaya Sanayi Sitesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sandıras Dağındaki su kaynağından temin edilecek suyun iletimine yönelik yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda İsale Hattı Proje çalışmalarına başlandığı açıklanırken proje kapsamında, kaynaktan alınacak suyun cazibeli ve terfi sistemleri ile isale edilerek mevcut içme suyu altyapısına entegre edilmesi hedeflendiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MUSKİ'den Menteşe'ye Büyük Yatırım Planları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı

15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:02
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
00:20
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:40
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 16:42:47. #7.12#
SON DAKİKA: MUSKİ'den Menteşe'ye Büyük Yatırım Planları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.