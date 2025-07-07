MUSKİ\'den Menteşe\'ye Büyük Yatırım Planları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Katılımcı Bütçe Toplantısı'nın ilki gerçekleştirildi. Muğla'nın 13 ilçesinde ilgili kurumlar ve muhtarların katılımı ile gerçekleştirilecek toplantılarda ilçelerde MUSKİ ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözümü, öneriler, yatırım talepleri yerinde alınacak.

Katılımcı bütçe toplantısının ilki Menteşe'de yapılırken, toplantıya Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile Menteşe ilçesindeki muhtarlar katıldı. 2025-2029 yılları stratejik plan sunumunu MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel yaptı. Demirel, "Amacımız kurumsal altyapıyı geliştirmek, hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliği sağlamak, standartlara uygun içme ve kullanma suyu temin etmek ve yönetimini sağlamak. Hizmet alanımız içindeki atıksu yağmur sularının yönetimini sağlamak, çevreyi ve doğal kaynakları korumak, çevre korumaya yönelik hizmetleri arttırmak" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Demirel, 2025-2029 yılı stratejik planı hakkında bilgi verdi. 2025-2029 yılları arasında 36 milyar 557 milyon 210 bin TL yatırım planlanırken, genel yönetim giderleri için de 22 milyar 158 milyon 103 bin TL olmak üzere toplam 58 milyar 715 milyon 313 bin TL'lik bütçe öngörülüyor.

Katılımcı bütçe toplantılarının ilçelerde de devam edeceğini açıklayan MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Demirel, Menteşe ilçesi için 2024 yılı toplam yatırım miktarının 274 milyon 830 bin 400 TL olduğunu, 2025 yılında ise bu rakam 487 milyon 291 bin 692 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Menteşe'ye bir önceki yıla göre yapılan yatırım miktarının yüzde 77 arttırıldığını açıklayan Demirel, "Menteşe İlçesi'nde 2024 yılında Kötekli Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilave içme suyu temini kapsamında bir adet tüp terfi imalatı yapıldı. Yapılan tüp terfi imalatı sayesinde Kötekli Mahallesi'ne iletilen içme suyu 8 litre/sn'den 25 litre/sn'ye çıkarıldı" dedi.

Menteşe 2024 yılında tamamlanan projelerden yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında MUSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası, Menteşe TOK Su Deposu, Menteşe Kademe Üstü Su Deposu'nun Güneş Enerji Santrali ile donatıldığı, Menteşe ilçesine yine 16 bin 963 metre içme suyu isale şebeke ve terfi hattı yenileme çalışması, 299 adet abone hattı bağlantısı, 396 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hat imalatı, 15 bin 675 metre dere temizliği, 8 bin 600 metre yağmur suyu, 16 bin 080 metre kanalizasyon hat temizliği yapıldı.

Menteşe'ye 2025 yılı yatırım programı hakkında da bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel, Merdivenli terfi merkezi 12 milyon TL harcama ile yenilenerek hem içme kullanma miktarının arttırıldığı hem de pompa sistemi değiştirilerek enerji tasarrufu sağlandığı açıklandı. 16 Nisan 2025 tarihinde 470 milyon TL'ye ihalesi yapılan Yeniköy, Ortaköy, Emirbeyaz Mahalleleri, Kanalizasyon Suyu Şebekesi ile içme suyu yapımı işinin değerlendirme aşamasında olduğu ve kesinleşen ihale kararının EKAP'a girildiği açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından 2025 yılı içerisinde Menteşe ilçesinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısında önemli yatırımlara imza attı. Yapılan çalışmalar kapsamında; 5 bin metre içme suyu şebeke hattı imalatı, 4 bin 465 metre içme suyu hattı revizyon ve yenileme çalışması, 532 metre içme suyu hat tamiratı, 138 metre kanalizasyon hattı imalatı, 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı temizliği, 1015 metre yağmur suyu hattı temizliği, 2 bin metre dere temizliği, 1030 adet bakım ve onarım faaliyeti hayata geçirildi.

Sandras suyu

Menteşe ilçesi, Üniversite ve Akkaya Sanayi Sitesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sandıras Dağındaki su kaynağından temin edilecek suyun iletimine yönelik yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda İsale Hattı Proje çalışmalarına başlandığı açıklanırken proje kapsamında, kaynaktan alınacak suyun cazibeli ve terfi sistemleri ile isale edilerek mevcut içme suyu altyapısına entegre edilmesi hedeflendiği belirtildi. - MUĞLA