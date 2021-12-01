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Müşteri Deneyimi Araştırması'ndan LC Waikiki'ye 2 ödül - Son Dakika

Müşteri Deneyimi Araştırması'ndan LC Waikiki'ye 2 ödül

01.12.2021 10:33
Müşteri Deneyimi Araştırması'ndan LC Waikiki'ye 2 ödül

LC Waikiki, Fast Company dergisinin "Müşteri Deneyimi Araştırması"nda "Mağaza E-ticaret" kategorisinde birinci, "Hazır Giyim"de ise ikinci oldu.

LC Waikiki, Fast Company dergisinin "Müşteri Deneyimi Araştırması"nda "Mağaza E-ticaret" kategorisinde birinci, "Hazır Giyim"de ise ikinci oldu.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, Fast Company'nin Turkcell Global Bilgi desteğiyle düzenlediği araştırma, 12 istatistiki bölgede, A, B, C1, C2 sosyoekonomik düzey gruplarında yapıldı.

Araştırmada, 6 bin 319 kişiden 15 bin 130 marka değerlendirmesi alındı. Araştırma sonuçlarına göre, LC Waikiki, "Mağaza E-Ticaret"' kategorisinde birincilik, "Hazır Giyim"de ise ikincilik ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Höke, bu dönemde müşterilerini anlamanın, doğru kararları hızlı bir şekilde almanın, problemlere çözüm üreterek hayata geçirmenin ve yaygınlaştırmanın daha fazla önem kazandığını belirtti.

Müşterileri daha iyi ve hızlı anlamak için e-ticaret ve mağaza ziyaretçilerinin geri bildirimlerini toplayarak birçok iç ekibin dahil olduğu projeler hayata geçirdiklerini aktaran Höke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşteri memnuniyetini şirketimizin bir numaralı prensibi olarak belirledik ve şirket genelinde bu dönüşüm, sahiplenme ve kültürü yayacak çalışmalar başlattık. Yeni bir müşteri deneyimi ekibi kurduk, deneyimi iyileştirecek sistem ve süreçleri tasarladık. Avrupa'da müşteri memnuniyetinde bizi ilk 3'e sokacak çalışmalara seferberlik ilan ederek odaklandık. Web sitemizi kolaylaştırdık, yeni hizmetler devreye aldık, kargo süreçlerini daha kolay ve takip edilebilir hale getirdik, mağaza deneyimini kolaylaştıracak çözümler hayata geçirdik, müşteri hizmetlerinde hızlı dijital çözümleri uygulamaya aldık."

" Türkiye'de ve yurt dışında yeni aksiyonlar almaya devam edeceğiz"

Murat Höke, bizzat müşteriler tarafından bu ödüle layık görülmenin kendilerini çok gururlandırdığını ve daha fazlası için cesaretlendirdiğini belirterek, "Avrupa'nın ilk 3 moda perakende markası olma hedefimiz kapsamında, önümüzdeki yıllarda da Türkiye'de ve yurt dışında yeni kararlar ve aksiyonlar almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Höke, ödülü, tüm merkez ve saha çalışanları, yöneticiler, tüm ürün ve hizmet ekipleri ve tedarikçiler adına aldıklarını da bildirdi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Hazır Giyim, E ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Müşteri Deneyimi Araştırması'ndan LC Waikiki'ye 2 ödül - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Müşteri Deneyimi Araştırması'ndan LC Waikiki'ye 2 ödül - Son Dakika
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