Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne?

Enflasyonu yüzde 36.1 açıklayan TÜİK'in sepetindeki 25 temel gıda maddesinin fiyatı yüzde 47 arttı. Maaş zammı, mutfak zammına yenik düştü. Ekmekten bulgura, makarnadan patatese kadar mutfakta kullanılan temel gıda maddeleri arasında fiyatı yüzde 115 artan ürünler bile var.

EKMEK, MAKARNA, UN YÜZDE 50'İN ÜZERİNDE ARTTI

TÜİK'in tabloları üzerinden seçilen 25 temel gıda maddesi listesinin başında yer alan ekmeğin kilogram fiyatı 2021'nin aralık ayından 2021'in aralık ayına kadar geçen sürede 7 liradan yaklaşık 11 liraya çıktı. Bu veri, TÜİK'in hesaplarına göre dahi ekmeğe bir yılda yüzde 54 oranında zam geldiğini gösteriyor. Aynı dönemde yine halkın en çok kullandığı temel gıda maddeleri arasında yer alan makarna yüzde 60, un yüzde 86, bulgur yüzde 55, şehriye yüzde 61 zam gördü.

ET ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 80'İ AŞTI

TÜİK'in derleme yaptığı marketlerde 1 litre ayçiçek yağının fiyatı son bir yılda 16 liradan 28 liraya, şeker 5.5 liradan 8 liraya, süt 5.2 liradan 9 liraya peynir ise 31 liradan 38 liraya çıktı. Bu dönemde tavuk etindeki artış kuzu ve dana eti fiyatlarını katlayarak yüzde 86'ya ulaştı.