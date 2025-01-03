Mutlu Akü Quexco Inc. Tarafından Satın Alındı

Ekonomi

Garanti BBVA'nın satıcı taraf münhasır finansal danışmanı olarak yer aldığı, Mutlu Akü'nün hisseleri ABD merkezli Quexco Inc. tarafından satın alındı.

Garanti BBVA'nın satıcı taraf münhasır finansal danışmanı olarak yer aldığı, Mutlu Akü'nün hisseleri kurşun madenciliği, eritme ve geri dönüşüm alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Quexco Inc. tarafından satın alındı. Garanti BBVA'nın liderliğinde,Vakıfbank ve Ziraat Bankası'yla birlikte yürüttüğü süreç, Mutlu Akü'nün, sürdürülebilirlik, modernizasyon ve kapasite artışı yatırım planları kapsamındaki ihtiyaçlarına yönelik olarak başarıyla tamamlandı.

Satış süreciyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Hakan Birhan şunları söyledi: " Türkiye'nin önde gelen akü üreticisi Mutlu Akü'nün satın alma işleminin başarıyla tamamlandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğü olarak, ülkemize doğrudan yabancı yatırımcı sermaye girişinin sağlandığı ve mevcut ekonomik koşullarda her zamankinden daha fazla önem arz eden bu işlemin ilgili süreçlerinde liderlik rolünü üstlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birleşme ve satın alım projelerinin finansman ve danışmanlık süreçlerinde yer almaya, ihtiyaç duyan kurumlara da bu yönde hizmet vermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL