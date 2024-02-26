MWC Barcelona Fuarı\'nda Mobil Teknoloji Şirketleri Buluştu

Ekonomi

Mobil teknoloji şirketleri, dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olarak bilinen MWC Barcelona Fuarı'nda buluştu. Türkiye'den 32 şirketin katıldığı teknoloji etkinliğin popülaritesi bilet fiyatlarına da yansıdı. Bu yıl fuara giriş bileti fiyatı 966 Euro'dan başlıyor, 5 bin 388 Euro'ya kadar çıkıyor. Fuarda Türkiye'nin milli katılımını yine İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize etti. Fuara kayan ekranlı telefonlar, mixed reality (karma gerçeklik) gözlükleri, elektrikli uçan otomobiller, NFC teknolojili akıllı yüzükler damgasını vurdu.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), bugün İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde 95 bin kişinin ziyaretçinin beklendiği dev etkinlikte Türkiye'den 32 şirket stant açtı. Fuarda Türkiye'nin milli katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor.

MWC Barcelona, 200 ülkeden cihaz imalatçıları, teknoloji sağlayıcıları, mobil operatörler, içerik sahipleri ve teknolojinin geleceğiyle ilgilenen profesyoneller için 2024'ün en merakla beklenen teknoloji, iletişim ve ticaret etkinlikleri arasında yer alıyor.

MWC Barcelona bu yıl da mobil teknolojilerinin fenomen yükselişine sahne oluyor. Fuarda 5G, bulut ağı (cloudnet), ileri yapay zeka (AI), her şeyin interneti (IoE), teknolojinin ufku (Tech Horizon) ve finans teknolojileri (Fintech) bölümleri bulunuyor.

Fuara kayan ekranlı konsept telefonlar, mixed reality (karma gerçeklik) gözlükleri, elektrikli uçan otomobiller, NFC teknolojili akıllı yüzükler gibi geleceğin ürünleri damgasını vurdu.

Fuara giriş bileti fiyatı 966 Euro'dan başlıyor

MWC Barcelona'da öne çıkan global trendler ise şunlar oldu:

5G, 2030 yılına kadar tüm mobil bağlantıların yarısını oluşturacak. 5G teknolojisini 'paraya' çevirmek gelişen bir iş kategorisi. 5G'den sonra 6G için de hazırlıklar yapılıyor.

5G'nin çığır açan özelliklerinden biri olan Kablosuz Sabit Erişim (FWA) ile ev ve işyerlerine kablosuz ağ üzerinden bağlantı imkanı geliyor.

Öte yandan MWC'nin popülaritesi bilet fiyatlarına da yansımış durumda. Teknoloji tutkunu ziyaretçiler için bu yıl fuara giriş bileti fiyatı 966 Euro. VIP biletlerin satış fiyatı ise 5 bin 388 Euro olarak dikkat çekiyor.

"Hem üretim hem ihracatta teknolojiyi hakim kılmaktan öte bir seçeneğimiz yok"

Fuarın Türkiye Milli Katılımını gerçekleştiren İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Şekib Avdagiç, MWC 2024'e ilişkin yaptığı açıklamada, "MWC Barcelona, Türk şirketlerinin, girişimcilerin ve startupların önemli bir inovasyon gösteri alanı" ifadesini kullandı.

Dünyanın marka değeri en yüksek 5 şirketinin tamamının teknoloji şirketi olduğuna işaret eden Şekib Avdagiç, "Dünyada ilk 10 şirketin 8'i doğrudan teknoloji firması. İlk sıradaki şirketin sadece marka değeri 517 milyar dolar. İlk 5'in marka değeri toplamı 1,5 trilyon dolar. İlk 100'e giren firmaların tamamı ya doğrudan ya da ikincil süreçte yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan şirketlerden oluşuyor" bilgisini verdi.

Türkiye'nin dünyadaki rekabet yarışında bir yandan teknoloji üretmeye, bir yandan da ihraç etmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Avdagiç, "Hem üretim hem ihracatta teknolojiyi hakim kılmaktan öte bir seçeneğimiz yok. Bu nedenle de tüm yatırım kaynaklarımızı teknoloji odaklı şekilde kurgulamak ve kullanmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka, küresel ticaretin dengelerini yeniden dizayn edecek"

Yapay zeka uygulamalarının hayatımızın her alanına girmeye başladığını hatırlatan Şekib Avdagiç, "Bu teknolojinin adı yapay, ama çıktısı gerçek. Bu gerçeklik, kısa süre içinde tüm üretim süreçlerini yeniden şekillendirecek ve küresel ticaretin dengelerini yeniden dizayn edecek" ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ürünleri içindeki payının yüzde 40,3'e çıkmasının ve bu kategorideki ihracatın 100 milyar dolara yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Avdagiç, "Kalkınmanın artık yegane yolunun yapay zeka çağında öncü ülkelerden biri olmaktan geçtiğini unutmamalıyız" dedi.

Başarı için kamu-özel ortaklığı vurgusu

Coğrafi konumunun küresel rekabette pek çok ülkeye kıyasla Türkiye'ye büyük avantajlar sağladığını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: "Yolun henüz başındayız. Ancak teknoloji treni yolcularını almaya başladı bile. Ne pahasına olursa olsun, yatırım iklimini her bakımdan cazip hale getirerek, bu trene binmek zorundayız. Türk özel sektörünün dinamizminin, bu yolculukta ön sıralarda yer alabilecek güçte ve yapıda olduğuna inancımız tamdır. Kamu ve özel kesimin işbirliği ile orta ve uzun vadeli etkili, gerçekçi ve kararlı bir politikayla bunu başaracağımıza inanıyoruz."

Avdagiç, İTO olarak SoftITO Yazılım-Bilişim Akademisi Projesi'ni başlattıklarını belirterek, bu merkezde Türkiye'nin yazılım ihracatı stratejisine destek olmak amacıyla kritik kurumlar için nitelikli ve güvenilir profesyoneller yetiştirdiklerini hatırlattı.

Şekib Avdagiç, İTO'nun girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile İTO'nun kurucularından olduğu Teknopark İstanbul'daki endüstri uzmanlarının da küresel rekabette güçlü şekilde yer aldıklarını kaydetti.

MWC Barcelona Fuarı, 29 Şubat Perşembe gününe kadar açık kalacak. - İSTANBUL