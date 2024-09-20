Nakliyecilere Yeni Denetim Uyarısı

Ekonomi

Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası, nakliyeci esnafını karayollarındaki yeni uygulamalar konusunda bilgilendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren Karayolları Denetim İstasyonları'ndan (KDİ) ağırlık ve boyut kontrolü yapılan araçlar, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından uzaktan denetim kapsamına alınacak. Bu denetimler, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak. Denetimlerde yetki belgesi ve taşıt kartı kontrolleri de uzaktan gerçekleştirilecek. Nakliyeci esnafının cezai işleme maruz kalmaması için, bu yeni düzenlemelere uygun olarak gerekli evrak ve belgeleri eksiksiz bulundurması büyük önem taşıyor. Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş, tüm esnafa bu kurallara uymaları konusunda önemli bir duyuru yaparak, dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. - AYDIN