Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor

14.06.2022 14:29
Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü şantiye bölgesinde bulunan ve mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait taşınmazda ekonomik getirisi yüksek olan salep ve kuşkonmaz yetiştirilmesi için faaliyetlere başladıklarını ve bölgenin su ihtiyacını karşılamak için...

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü şantiye bölgesinde bulunan ve mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait taşınmazda ekonomik getirisi yüksek olan salep ve kuşkonmaz yetiştirilmesi için faaliyetlere başladıklarını ve bölgenin su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları yaparak su çıkardıklarını müjdeledi.

Tarımsal üretimi desteklemek ve çeşitliliği artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, salep ve kuşkonmaz üretimi için çalışmalara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü şantiye bölgesinde bulunan ve mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait olan taşınmazda örnek bir çalışma yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, alanın sulama ihtiyacını karşılamak için ise sondaj faaliyeti yürüttüklerini kaydetti.

Yüksek rakımlı bölgelerde aronya ve siyah elma, ova bölgesinde ise salep ve kuşkonmaz üretimi için proje başlattıklarını belirten Başkan Özcan; "Özellikle üreticimizin yanında olmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün hazırladığı projelerin desteklenmesi noktasında Fen İşleri Müdürlüğümüzün kıymetli desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sahamızda su alanını tespit ettik. Yine üretim sahasını örnek bahçeye dönüştüreceğimiz bir taşınmazımız mevcut. Oranın zemin hazırlıklarına devam ediyoruz. Nazillimizde 17 bin fidan dağıtmıştık. Aronya ve siyah elma fidanlarının dikimini yaptık. Kestane hastalığı ile mücadele için yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bunun yanı sıra üretimin çeşitlenmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Aronya ciddi ekonomik katma değeri olan bir bitki. İnşallah onun da üretimini yapacağız. Ova bölgesinde ise salep, kuşkonmaz ve diğer bitki üretimlerinin desteklenmesi amacıyla bir alan oluşturduk. Oranın sulama ihtiyacını da Fen İşleri Şantiyemizde sondaj çalışması yaptık ve bir su kaynağı bulduk" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor
Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor
Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor
Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nazilli Belediyesi, tarımsal üretim yelpazesini genişletiyor - Son Dakika

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