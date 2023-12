Nazilli'de kestane üreticileri, Çin Kestanesine karşı coğrafi işaretli ürününe sahip çıktı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kestane üreticileri Çin Kestanesine karşı coğrafi işaretli Aydın Kestanesi'ne sahip çıktı.

2013 yılında coğrafi işaret, 2020 yılında AB tescilli Aydın Kestanesi'nin üreticileri, Çin Kestanesi satanların Aydın Kestanesi, Nazilli Kestanesi ismini kullanmasına tepki gösterdi. Çin Kestanesinin bilinen adıyla At Kestanesi olduğunu ve hayvanlara yem olarak yedirildiğini belirten üretici ve tüccar, Çin Kestanesinin tadı olmadığı gibi çok geç sürede haşlanması, lifsiz olması nedeniyle közleme(kebab) ve kestane şekeri yapımında da kullanılmadığını belirtti.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak ve Kestane Şekeri üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Çetin, ithal edilen Çin Kestanesi'nin Aydın Kestanesiymiş gibi isminin kullanılarak pazarlarda satışının yapılmasına tepki gösterdi. Hem üreticinin hem de tüketicinin korunması gerektiğini ifade ederek Çin Kestanesi ile Aydın Kestanesi arasındaki farkı anlattılar. Yetkililere seslenen Nazillili üretici, Çin kestanesine karşı olmadıklarını ancak menşei belirtilerek satışının yapılması gerektiğini ifade ettiler.

"Çin Kestanesi ile ilgili büyük sıkıntımız var"

Nazilli'ye bağlı Aksu mahallesinde 17 yıldır kestane şekeri üreterek Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ve Türkiye geneline satış yapan kestane şekeri üretici ve ihracatçısı Mustafa Çetin: "Aydın-Nazilli'nin kestanesi dünyanın en güzel kestanesidir ve Şekerci dediğimiz kestanedir. Bursa'daki işletmelerin büyük bölümü bizim yetiştirdiğimiz ve ürettiğimiz şekerci kestanesini kullanır. Şu anda dışarıdan getirilen Çin Kestanesi ile ilgili büyük sıkıntımız var. Ben çocukluğumdan beri kestanenin içindeyim. Bizim kestanemizi Çin kestanesi ile karıştırıp şekerci kestanesi diye satmaya kalkıştılar. Bu durumdan hem işletmeci hem tüketici hem de üretici çok rahatsız. Bunun önleminin alınmasını rica ediyoruz" dedi.

"Satılışı yapılırken mutlaka menşei belirtilsin"

Çin kestanesi ile ilgili büyük sıkıntıları olduğunu ifade eden Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak: "Dışarıdan getirilen bu ürünün satılışı yapılırken mutlaka menşei belirtilsin istiyoruz. Menşei belirtilmeden ismimiz kullanılarak satışının yapılmasından dolayı hem üretici hem de tüketici olarak çok rahatsız oluyoruz. Çünkü Çin'den gelen kestanelerin damak tadı ve aroma olarak Aydın Kestanesine hiç uymadığı görülüyor. Bizim sıkıntımız Çin'den kestane gelmesi değil, pazarda, çarşıda, markette Aydın Kestanesi olarak satılmasıdır. Tabi bu sıkıntılar hem üreticiye hem tüketiciye zarar veriyor. Üretici; nişastası, aroması yüksek Aydın kestanesini yetiştirirken Çin'den gelen, daha açıkça söyleyeyim, bizde bu kestane türü 'At Kestanesi' olarak bilinir. Yani hayvan yemi olarak kullanılır. E tabi bu hayvan yemi olarak değil de çarşıda, pazarda Aydın Kestanesi olarak satılmasında hem çiftçilerimiz hem de bu kestaneleri alan tüketiciler mağdur oluyor. Tabi bunlar At Kestanesi olduğu için ve hayvan yeminde kullanıldığı için dolayısıyla hem haşlaması olmuyor hem de közlemesi olmuyor. Tabi kestane alan vatandaş bir daha kestane almak istemiyor. Tabi bu da Aydın Kestane üreticisi için de büyük bir sıkıntı. Biz ülkeler arasında ithalata, ihracata bir şey dediğimiz yok. Sadece bunun geldiği yerler farklı. Çin kestanesi olarak gelip sadece At Haralarına gitmesi lazım. Ama bunlar çarşıya, pazara geldiği zaman bu büyük bir sıkıntı oluyor. Aydınlı üreticilerimiz çiftçilerimiz olarak Tarım Bakanlığımızın bu konu ile ilgilenmesini, belediyelerin tabi bu konuda denetimlerini artırmasını talep ediyoruz. Coğrafi işaretli olan aydın kestanemize ithal olarak gelen Çin kestanesi ile karıştırılmasını istemiyoruz. Markamıza sahip çıkmak istiyoruz" dedi.

Çin kestanesi ile Aydın kestanesi arasındaki farkı da anlatan Anlıak, tüketicinin ve tüccarın mutlaka buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.